Chi è Danti, fidanzato di Nina Zilli? I due non hanno figli ma hanno fatto canzoni assieme

Nata il 2 febbraio 1980 come Maria Chiara Fraschetta, Nina Zilli è cantautrice e personaggio radiotelvisivo italiano, nota ormai dagli anni ’10.

Era il 2009 quando firmava con Universal e nel suo EP di debutto c’era una traccia (50mila) che divenne famosa in tutto il mondo un paio d’anni dopo per la presenza come colonna sonora in Pro Evolution Soccer 2011.

Per lei quattro partecipazioni a Sanremo (con un Premio della Critica grazie a L’uomo che amava le donne) e due Wind Music Awards.

In questa sede, però, ci interessa parlare della vita privata dell’artista.

Nina Zilli è fidanzata?

L’artista piacentina è fidanzata con un altro artista, Danti.

Al secolo Daniele Lazzarin, Danti un rapper di lungo corso: attivo dall’inizio del millennio, per lungo tempo è stato la voce dei Two Fingerz (il produttore del duo, ancora attivo ma di fatto in standby, è Roofio) ed ha lavorato frattanto come ghostwriter di altri “artisti” (avete presente ‘Andiamo a condare’ di Rovazzi, sì? Non mentite, ce l’avete presente… ebbene, è stata scritta grazie alla metrica di Danti).

Grazie alla musica Daniele e Maria Chiara si sono conosciuti nel 2019, quand è uscita ‘Tu e d’Io’, canzone (con video che vi proponiamo di seguito) che vede Danti collaborare con la Zilli e J-Ax.

La loro relazione è divenuta più forte durante la quarantena del 2020 ed è divenuta ufficiale con alcuni post pubblicati dai due su Instagram.

Ad oggi, i due appaiono uniti come non mai e sebbene non abbiano prole, prolificano sulla traccia.

E’ dello scorso maggio Munsta, canzone scritta a quattro mani dai due fidanzati.

In precedenza, Nina Zilli ha avuto altri ex discretamente noti, attivi nella musica ma non solo.

Una lunga relazione per lei con Riccardo Gibertini, musicista e trombettista. Un anno di relazione con Neffa, già batterista e poi rapper e poi ancora cantautore. Una relazione (dal 2017) con Stefano Mancinelli, noto giocatore di pallacanestro. Ed una relazione con Omar Hassan, pittore e pugile.