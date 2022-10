Come e quando è morta Gabriella Ferri? Dove si trova la sua tomba?

Sono passati ormai 17 anni dalla morte di Gabriella Ferri, la cantante di musica leggere diventata famosa soprattutto grazie alle interpretazioni di canzoni popolari romane e napoletane. Dal 1966 al 2000 Gabriella Ferri ha realizzato 14 album, ottenendo un grande successo di pubblico: la fama raggiunta nel campo musicale l’ha portata a diventare anche un volto noto della TV, con programmi come Dove sta Zazà, Mazzabubù, Giochiamo al varietè e Per chi suona la campanella.

Il 3 aprile 2004, all’età di 61 anni, Gabriella Ferri – che nel corso della sua carriera è stata anche un’apprezzata attrice teatrale – è deceduta in seguito alla caduta improvvisa da una finestra della sua casa di Corchiano, piccolo borgo in provincia di Viterbo. Ancora oggi non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di suicidio: la famiglia smentisce categoricamente l’ipotesi di un gesto volontario, precisando che non è stato lasciato alcun biglietto di addio. Inoltre, dopo qualche giorno la Ferri era attesa come ospite al Maurizio Costanzo Show e secondo i familiari non voleva assolutamente mancare.

L’altra ipotesi è che la cantante romana sia rimasta vittima di un malore, forse causato dagli antidepressivi. Sul finire degli anni ’90 l’artista si allontanò dal mondo dello spettacolo proprio a causa della depressione e da quel momento le sue apparizioni in TV sono diventate sempre più rare.

Gabriella Ferri è sepolta assieme a molti altri artisti nel Cimitero Monumentale del Verano, a Roma. Sulla tomba è stata incisa una frase d’amore, dedicatale da suo marito, Seva Borzak: “Di notte i tuoi occhi brillavano più forte della luce di giorno, il tuo amore riscaldava più del sole”.