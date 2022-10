GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 10: “C’è trash e trash!”

Ieri per contrastare la partenza della nuova fiction di RaiUno, Signorini ha tirato fuori dal cilindro Marco Bellavia, col quale ha fatto due ore di trasmissione. Io sono contenta ci sia stato, spero che sia presente in studio sempre da ora in avanti, perché se ci sta Ginevra che è stata squalificata, ci deve stare anche lui. L’ho visto bene e i suoi interventi mi sono piaciuti. Si è dimostrato ancora una volta un signore, pacato, tranquillo, ha detto quello che doveva dire a tutti ma senza mai alzare la voce. Io rivedendo le immagini, e rivedendo alcune delle cattiverie che gli hanno detto, altro che pacata, sarei andata in quella casa a dire a tutti di vergognarsi! Comunque i vipponi non hanno capito nulla, non hanno capito la gravità della situazione, lo capiranno solo una volta fuori. Vorrei chiedere a chi dice che finge, cosa ci avrebbe guadagnato da questa finzione? Lui è fuori e ora che si è conclusa questa vicenda ci si dimenticherà in fretta purtroppo…mi spiace molto però che Marco sia stato utilizzato per ripulire l’immagine ai vipponi, perché era questo lo scopo era palese anche da come Signorini, giustificasse i concorrenti quando Marco li attaccava appena appena di più. Marco sappi che noi telespettatori ti vogliamo bene, ti abbiamo capito e uno ad uno faremo uscire quelli che ti hanno fatto più “male”.

Passando a cose più frivole, vi dico per la milionesima volta che amo il trash, ma quello divertente, tipo Belli che canta Esmeralda, tipo Tina Cipollari e le sue sfuriate con Gemma, tipo Carmen di Pietro che storpia tutti i proverbi all’Isola dei famosi, non quello costruito dagli autori. Ci rendiamo conto che ieri sera Alfonso ha fatto capire a Giaele che vorrebbe copulasse con Antonino,perché è stata presa per quello? “Amore libero, matrimonio aperto ma non ci hai fatto vedere ancora niente”… Che tristezza mamma mia.

E se comodino is for boy, paralume is for man: ieri Alfonso ha dato del paralume a Daniele Dal Moro perché non crea dinamiche, ora, è vero che sanno dove vanno e sono lì per intrattenerci, ma se questo cast è noioso la colpa è di chi lo ha selezionato! Inutile ora fare i cazziatoni.

Unico momento di trash divertente è stato il confronto tra Antonella e Ginevra. Io tra le due sceglier non saprei, Antonella sembra una 12 enne, infantile al massimo con modi pessimi, ma aveva ragione. Ginevra sta giocando con questo fidanzato che un giorno c’è e l’altro no, che un giorno ama e l’altro no. Una puntata aspetta Antonino e quella dopo ” no ma io non sto proprio aspettando nessuno” , ecco Ginny, io ti consiglio di mettere giù un copione migliore e più coerente. In nomination, che non è eliminatoria ma decreterà il preferito, ci sono Giaele, Attilio, Carolina, Amaurys e Edoardo. Io bimba di Romita,che sput***a autori e conduttore come non ci fosse un domani: ovviamente voto lui, ma un voto lo darò anche a Giaele che alla faccia di tutti in quella casa deve essere la preferita!

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della decima puntata

(Da questa edizione in studio propongono meme e tweet, noi lo facciamo già da oltre un anno)

“Se qualcuno è depresso bisogna stare con lui e lottare! NON DEVE STARE DA SOLO!” #GFVIP pic.twitter.com/QRASQ6mCKT — trashtvstellare (@tvstellare) October 20, 2022

MARCO HA DECISO DI ASFALTARE CON EDUCAZIONE E ELEGANZA E NOI NON POSSIAMO ESSERE PIÙ FIERI DI COSÌ #gfvip pic.twitter.com/Uk6An8qZgC — Estanca (@ESTANCA2) October 20, 2022

Attilio: “Sonia ti posso dire una cosa, io ti devo confessare che io rosico si rosico“#GFvip pic.twitter.com/xE49L30EVL — Andriki (@AndrikiC) October 20, 2022