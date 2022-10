Mario Tozzi è un conduttore, geologo, autore e divulgatore scientifico.

In televisione è divenuto noto soprattutto grazie alle sue collaborazioni con i programmi di divulgazione Rai Geo&Geo e Sapiens – Un solo pianeta.

Nato a Roma il 13 dicembre del 1959, figlio di un dirigente del Ministero del tesoro e di un’assistente sociale, s’è appassionato sin da giovane alla scienza e alla geologia, laureandosi alla facoltà di Scienze Geologiche all’Università degli Studi La Sapienza di Roma, prima di conseguire un dottorato di ricerca in Scienze della terra.

Il suo debutto in televisione è del 1996, quando ha iniziato la sua collaborazione con Geo&Geo, andata avanti fino al 2004.

n televisione Mario Tozzi ha condotto diversi programmi di stampo documentaristico / scientifico come Gaia – Il pianeta che vive, Terzo Pianeta, Che bella l’Italia, La gaia scienza (con il Trio Medusa), Allarme Italia e Atlantide – Storie di uomini e di mondi, giusto per citare i principali.

Oltre alla televisione, la divulgazione di Tozzi passa attraverso radio (collabora ed ha collaborato con Radio Rai ma anche con Radio-Radio) e quotidiani e magazine (da La Stampa di Torino al National Geographic Magazine, con cui ha collaborato fino al 2011).

Dal 2019 – ed è forse la ragione per cui è più noto – Mario Tozzi conduce Sapiens – Un solo pianeta, programma in onda su Rai Tre (descritto come “Un programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens”).

Gustosa curiosità: un asteroide scoperto nel 1995 è stato battezzato in suo onore 11328 Mariotozzi.

Mario Tozzi è sposato?

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa quasi nulla dal momento che è sempre stato molto riservato.

Mario Tozzi preferisce infatti mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale ma in una intervista rilasciata qualche tempo fa a ‘Tv – Sorrisi e canzoni’ aveva raccontato di essere stato sposato in passato, fino al divorzio.

Dal loro amore è quindi nato un figlio (oggi maggiorenne) il cui sogno nella vita è di fare il comico.

In passato, era stato attribuito a Mario Tozzi un flirt con la conduttrice Greta Mauro ma s’è trattato di un misunderstanding legato al fatto che i due hanno lavorato parecchio assieme a LA7. Lei dal canto suo è felicemente sposata con Giulio Senni ed è madre di due figli.

(Scritto il 15 maggio 2021 da Sara Fonte. Editato e ampliato il 22 ottobre 2022)