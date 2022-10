Fuori dal coro chiude in anticipo: perché non vedremo Mario Giordano in onda?

Fuori dal coro forse sospeso in anticipo: ecco il probabile motivo

Probabili cattive notizie in vista per Fuori dal coro. Il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4 starebbe per essere sospeso almeno per quest’edizione del 2022. A rivelare l’indiscrezione è stato Calcio&Finanza, che ha spiegato che il noto talk di attualità, cronaca e politica in onda il martedì potrebbe chiudere in anticipo. Per il momento, però, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della trasmissione Mediaset.

Per quale ragione? Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, Fuori dal coro potrebbe chiudere il 15 novembre 2022, anziché il 13 dicembre 2022, come già era stabilito per le vacanze di Natale. I presunti motivi potrebbero essere legati ai Mondiali di calcio, che si svolgeranno dal 22 novembre 2022 al 18 dicembre in Quatar e nonostante la mancata qualificazione dell’Italia, andranno comunque in onda in Rai per fare compagnia ai tanti tifosi appassionati.

Ma ci sarebbe di più: come sarebbe il futuro di Fuori dal coro? Inzialmente, circolava un’ipotesi che potesse riprendere il 23 febbraio 2023, ma purtroppo pare che non ci siano indiscrezioni affatto favorevoli. Stando a Calcio&Finanza, infatti, la trasmissione di Rete 4 potrebbe chiudere definitivamente i battenti.