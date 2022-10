Coppia spudorata lo fa in treno: il video fa il giro del web

Conosciamo i nostri polli.

E sappiamo come queste siano le notizie di “attualità” più gettonate.

Nel caso specifico la notizia giunge da Wigan, in Inghilterra.

A bordo di un treno una coppia è stata beccata (e ripresa, per la gioia dei voyeur) intenta a fare sesso nonostante il rischio di essere beccati (come è successo) e avere anche problemi con la legge: secondo la legge sull’ordine pubblico del 1986 fare sesso in luoghi pubblici è un reato a tutti gli effetti.

Nel caso specifico, a dar vita ad una serie di acrobazie (seppur riprese da lontano) una coppia di giovani, si suppone intorno ai 20 anni.

La carrozza, come testimoniato dal video che ha fatto il giro dei social (e che vi proponiamo da Twitter), è effettivamente semivuota ma non abbastanza da impedire ad una persona di riprendere e condividere il video col web intero.

That's awful, I mean, who sits backwards on a train!!!! pic.twitter.com/7RZm6iuPoA — Gabriel Shoe™ (@Gabriel_Shoe) October 22, 2022