Filippo Roma è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della vita privata della Iena

Le Iene continua ad essere un programma molto seguito dai telespettatori anche grazie ai vari inviati, che spesso mettono a rischio la loro incolumità per girare servizi e smascherare le illegalità. Tra questi c’è sicuramente Filippo Roma, 51 anni, noto con il soprannome di Moralizzatore.

Perché questo nomignolo? Filippo Roma si dedica soprattutto ai personaggi famosi, riservando loro delle belle prediche: in molti ricorderanno quelle a Totti e Maradona, ma anche a Belen Rodriguez. Roma ha poi realizzato anche diverse inchieste di grande impatto, come ad esempio quella relativa alle false restituzioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle.

Ma oltre alla sua carriera professionale cosa sappiamo della sua vita privata? Nato a Roma nel 1970, Filippo Roma si è laureato in Economia e ha successivamente svolto diversi lavori, compreso quello di responsabile della riscossione crediti. Il passo seguente è stato l’ingresso nel mondo dello spettacolo, realizzando un corto per il regista Mario Monicelli.

Per quanto riguarda affetti e vita sentimentale, tutto ciò che sappiamo è che Filippo Roma è sposato e ha due figli: tuttavia, a causa dell’estrema riservatezza della Iena, non si conosce l’identità della sua compagna e non sono noti nemmeno i nomi dei figli della coppia. Su Instagram il 51enne è seguito da oltre 68.000 follower.