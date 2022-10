GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 11: “Non mi diverte per niente”

A me questo GF non diverte per niente, che vi devo dire? Non esiste il trash ma solo cattiveria. Ma davvero Signorini pensava che Elenoire potesse essere un esempio per qualcuno? Che potesse portare un bel messaggio nel programma? Che potesse essere divertente? Io non posso crederci. Questo personaggio sta dando solo il peggio di sé: ha passato tre giorni a parlare male di Nikita, ma dicendo cose molto pesanti, ovviamente graziata dal montaggio degli autori, e quando la Pelizon dice che non vuole il suo abbraccio visto che parla male di lei alle sue spalle, ha pure il coraggio di dirle “ti sei mostrata per quello che sei” ah lei? Mi rincuora solo che sul web non leggo neache un commento in suo favore,questo vuol dire che quando i suoi compagni in casa avranno le palle di nominarla, sarà buttata fuori con percentuali bulgare! Ma anche in zona nomination quando Attilio l’ha nominata,che gli ha detto “sei utile come un calorifero nel deserto”, in studio tutti a ridere. Ma cosa c’era da ridere? Sarà utile lei che non partecipa mai a nulla nella casa, nenache alle prove date dal gf. L’unica a non cantare quando c’è stata la serata karaoke, l’unica che il sabato quando fanno festa non si veste mai con i costumi che gli dà il GF e l’unica che non fa la prova di ballo. Ma chi è per avere questi privilegi? È davvero un personaggio così fondamentale per il GF?

Ve lo dico io tra la diva del bagaglino, e la diva delle pentole scelgo la seconda tutta la vita. Ma quanto è piena di sé Pamela Prati? È stata una diva 20 anni fa e pretende di essere trattata da diva ancora oggi? Ma poi dice che la Rossetti è cattiva perché scherzando le ha detto che ha il sedere piatto, quando lei le ha detto che il suo invece è pieno di cellulite e che lei è ricordata per le televendite delle pentole… Ma forse Pamela non si ricorda che lei ha sgambettato al Bagaglino e ha fatto la valletta in alcuni programmi TV ma Patrizia ha sempre fatto la conduttrice,quindi non parla con l’ultima arrivata!

Si vede che oggi sto carica a pallettoni?

Vi dirò nella discussione Charlie/ Amaurys io sto dalla parte di Gnocchi, che non amo ma che in questa occasione per me aveva ragione. Se per tre volte sono stati cazziati per la storia di Marco, alla quarta fate silenzio e abbozzate, non state ancora a polemizzare, perché ci sono i video, e tutti hanno fatto pietà. Puoi collaborare anche con 100 Onlus contro il bullismo, ma rimani quello che ha detto, video alla mano, che Marco fingeva.

Preferito dal pubblico Edoardo Donnamaria, che ha mandato al televoto di giovedì Amaurys, inseme a Perez ci sono Giaele, George e Pamela. La domanda è chi vuoi salvare e il meno votato giovedì torna a casina sua. Io salvo George perché non c’è bisogno di urlare per dire la propria, e lui dice sempre quello che pensa non in maniera plateale ma lo fa.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

