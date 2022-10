House of the Dragon, la seconda stagione è già la serie più attesa del 2022

Nel 2019 eravamo diventati orfani de ”Il Trono di Spade’ e della sua trama avvincente e ipnotica. Per chi era rimasto coinvolto nelle vicende dei sette regni era impossibile pensare di staccarsi dalla serie, ma come succede anche per le cose più belle, anche ‘Game of Throne’” era giunto al suo capitolo conclusivo.

Tutto ciò è avvenuto ancor prima che George R.R. Martin scrivesse gli ultimi due libri della saga. Gli sceneggiatori di G.O.T. si sono infatti staccati definitivamente dai romanzi di Martin, per creare un proprio percorso, visto il ritardo con cui lo scrittore stava consegnando i nuovi romanzi. Romanzi finali, peraltro, non ancora terminati. Questo dovrebbe essere sufficiente per capire quanto l’attenzione fosse alta nei confronti della serie e quanta pressione la HBO (casa produttrice) stesse ricevendo dai fan.

L’ultima stagione è stata accolta con entusiasmo, ma non sono mancate le critiche anche da parte dei fan più accaniti; tuttavia anche i detrattori de ‘Il Trono di Spade’ devono concordare sul fatto che, nella storia delle televisione, c’è un’era pre e post ‘Game of Thrones’.

Post ‘Game of Thrones’

Di quest’ultima categoria fa parte ‘House of the Dragon’. Questa produzione è il prequel di ‘Game of Thrones’ e le sue vicende sono ambientate in un’epoca precedente di 200 anni prima, rispetto a quella del colossal televisivo. Gli episodi svelano l’uno dopo l’altro i segreti della famiglia Targaryen dagli anni del potere, al declino dell’intera casata. In pratica i protagonisti sono gli antenati di Daenerys e Jon Snow e la trama si svolge lungo l’albero genealogico della famiglia dei draghi. L’ultima puntata lascerà tutti col fiato sospeso e i fan si stanno già interrogando sul futuro della serie.

Intanto possiamo confermare che la seconda stagione è stata rinnovata, quindi tutti gli amanti della storia della famiglia Targaryen possono tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, si dovrà soffrire ancora un po’, poiché si parla di un’attesa di circa due anni prima che i nuovi episodi vengano messi in onda.

Cosa si sa della prossima stagione?

La HBO si è dichiarata estremamente orgogliosa del riscontro di pubblico che la nuova produzione ha ricevuto e la conferma che alla prima seguirà una seconda stagione è arrivata appena un mese dopo la messa in onda della prima puntata. Tra i fan c’è anche chi ipotizza che la data del seguito di ‘House of the Dragon’ verrà annunciata durante il finale di stagione. Staremo a vedere!

Per ora quello che si sa è che lo sceneggiatore e regista Miguel Sapochnik, insieme alla produttrice esecutiva Jocelyn Diaz, abbiano già abbandonato la produzione. Entrambi erano stati punti di riferimento sia di G.O.T. che del suo prequel e al momento lo scrittore e produttore Ryan Condal è l’unico della vecchia squadra ancora in ballo.

Per quanto riguarda la trama, sembra probabile che la seconda stagione tratterà principalmente della Danza dei Draghi, conflitto sanguinoso che nei romanzi originali dura due anni. Vista la durata della guerra ci sarà molta carne al fuoco e chissà che la HBO non accontenti Martin che vorrebbe che ‘House of the Dragon’ si protraesse per almeno quattro stagioni.

Mentre per la distribuzione, la seconda stagione andrà in onda su HBO e su HBO Max (in streaming) negli Stati Uniti, mentre in Italia Sky Atlantic e Now Tv si sono aggiudicate di nuovo l’esclusiva.