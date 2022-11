GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 14: “La speranza si riaccende”

Non voglio illudermi, perché a inizio GF ho detto che era un cast pazzesco e dopo due settimane mi sono dovuta rimangiare tutto e piuttosto che guardare le puntate mi sarei data una martellata sul mignolo, ma queste sei nuove entrate mi sembra possano dare molto. Mi sembrano portatori sani di trash, e questo mi piace molto. A partire da Micol Incorvaia, ex di Edoardo, che solo con la sua presenza ha creato più dinamiche di metà cast. Ad Antonella non interessa nulla di Edoardo, io rimango dell’idea che a lei piaccia Antonino e che abbia ripiegato su Edoardo perché voleva la ship a tutti i costi. Ma avete notato come dopo le direttive del padre manager di lunedì, si sia innamorata di Edoardo? Addirittura in un confessionale ha detto che è sulla buona strada per l’innamoramento. La trovo assolutamente costruita,e per niente spontanea come invece continua a dire di essere. Micol quindi è un’entrata che mi piace molto e anche le due / tre risposte che ha dato alla Fiordelisi mi fanno ben sperare.

La Venezuelana, Oriana, spero duri perché mi sono informata e negli altri reality che ha fatto so è ritirata dopo poco. Insomma è la Flavia Vento spagnola.

Luca Onestini nel suo GF, in coppia con Tonon, mi era piaciuto molto e mi aveva davvero divertita, vedremo se in solitaria saprà fare altrettanto. Edoardo Tavassi, mi diverte, ma spero che alla lunga non stanchi, e ricordiamoci le sue sfuriate pesanti all’Isola, se le farà anche qua al GF non so quanto gli saranno congeniali, perché questo reality a differenza dell’isola, è guardato costantemente da fan invasati che pesano ogni parola che dicono i concorrenti. Vedremo.

Vi giuro quando parla la Altobello io provo imbarazzo per lei. Completamente finta, studiata e per nulla divertente.

Di Luciano mi aspetto le tarantelle che farà con la sua ex (?) con cui stava fino a qualche giorno fa, Manuela che ha conosciuto a Temptation Island, sono certa che anche lei finirà in qualche modo in questo GF.

Eliminata ieri Carolina Marconi e sinceramente non sentiremo la sua mancanza.

Bellavia più parla, più fa l’innamorato della Prati e più perde consensi. Non metto in dubbio la sua sincerità in casa e il comportamento degli altri vipponi rimane orrendo, ma c’è qualcosa che mi fa sempre stare sulle spine quando parla, come se da un momento all’altro potrebbe dire una boiata clamorosa.

Per me altro che amicizia, George è cotto di Nikita, ma lei non ricambia, lo vede davvero come un fratello. L’ex di lei, amico di George con quel post ha fatto un figurone. A sto punto buttate dentro la casa anche lui, visto che il suo scopo è quello, e non parliamone più!

In nomination, che non è eliminatoria, ci sono Nikita, George e Attilio. Io salvo Nikita perché per ora mi piace e perché è creatrice anche solo fissando la gente di creare dinamiche. Poi tra l’altro magari, tra la frequentazione fuori, Daniele, George e l’ex, Tavassi riesce a sbaragliare tutti e conquistarla, tra i venti litiganti il ventunesimo gode no?

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della quattordicesima puntata

Antonella: “Sembrava che volessi dire che a me non interessa Edoardo”

Micol: “È proprio quello che ho detto.” ? MICOL ?#gfvip pic.twitter.com/7AIuMK6qkl — S (@sarawithout1h) November 3, 2022

Micol è una nuova concorrente del #gfvip! Antonella felicissima come quando a Natale ti regalano mutande e calzini. pic.twitter.com/lMjnrSOFoO — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) November 3, 2022

Antonella: "io sono una ragazza semplice"

Sonia: "se vabbè e io c'ho le ali"

S O N I A A A A#GFvip pic.twitter.com/b51uERZOAb — No vabbè (@in_chesenso) November 3, 2022