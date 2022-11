Chi è e cosa fa nella vita Laura Marafioti, moglie di Edoardo Leo? I due hanno figli?

Classe 1972, Edoardo Leo è un attore capitolino che s’è disimpegnato anche come regista e sceneggiatore.

Laureatosi in Lettere nel 1999, ha recitato e recita sia a teatro (dove è stato anche diretto da Gigi Proietti) che in cinema (è tra i protagonisti della trillogia di ‘Smetto quando voglio’) che in televisione (ha raggiunto il piccolo della celebrità mainstram interpertando Marcello nella terza e quarta stagione dell’amatissima serie ‘Un medico in famiglia’).

Ma in questa sede vogliamo parlare della sua vita privata e rispondere alla domanda: Edoardo Leo è sposato? Con chi?

La moglie di Edoardo Leo si chiama Laura Marafioti, torinese di cui è ignota la data di nascita.

Sappiamo però che anche lei viene dal mondo dello spettacolo: dapprima ballerina (ha lavorato come ballerina nel programma anni ’90 di Paolo Bonolis ‘Tira e molla’) si è poi dedicata alla canzone, come cantante, con lo pseudonimo di La Elle.

Il suo esordio è datato 2008, con ‘Francesco’, canzone dedicata al primo figlio e il cui videoclip è stato curato dal marito, sposato nel 2000 (dopo un lungo fidanzamento: la relazione tra i due è davvero storica).

Più recente l’uscita di ‘Tormento’, singolo contenuto nell’album di inediti intolato ‘Qui’.

Ma Laura Marafioti ha lavorato anche come corista di Antonello Venditti, come testimoniato da diversi scatti presenti su Instagram con l’hashtag legato al suo nome (sinceramente, non siamo riusciti a trovare il suo profilo Instagram).

In assoluto, possiamo dire che la coppia è estremamente riservata, come raccontato da Leo in un’intervista di qualche tempo fa: “Non mi piace l’esibizionismo che hanno molti attori. Non puoi mettere senza mutande in barca e poi lamentarti, ci sono le cabine, le tende ed altro per nascondersi. Ognuno fa il suo lavoro. L’attore fa cinema, il paparazzo fotografa gli attori”.

Per quanto riguarda la prole, come già citato i due hanno un figlio di nome Francesco ma hanno avuto anche una figlia femmina come secondogenita, di nome Anita.