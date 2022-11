Lucas Peracchi, da Uomini e Donne ad OnlyFans: quanto guadagna? “Più di quanto prendevo in cantiere”

OnlyFans non è una piattaforma solo per donne, ça va sans dire.

Ma non molti sanno che uno dei creator di maggior successo almeno per quanto riguarda l’universo dei creators italiani è un ex volto tv: parliamo di Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne (tronista nel 2015, non ebbe vita lunga sul trono: fu cacciato per essersi accordato con una sua corteggiatrice e in seguito polemizzò con la produzione – con tanto di minacce di querele da parte dell’entourage del programma).

Con OnlyFans guadagna bene: sebbene non ci sia dato stabilire quanto esattamente, come riportato da Leggo il 36enne è riuscito a compare una casa – e non una casa qualsiasi, la casa dei nonni a Borla di Vernasca, in provincia di Piacenza, dove è andato a vivere (e cui era evidentemente legato sentimentalmente).

Ma da cosa derivano gli introiti dell’ex tronista? Come raccontato, Peracchi esaudisce i desideri dei propri follower, che lo pagano profumatamente per richieste strane (ma nemmeno eccessivamente spinte):

“C’è chi mi chiede di spedirgli le mie calze, le mutande. Chi voleva un video dove muovo i pettorali e poi inquadro il piede. Sembra assurdo, lo so, ma mi hanno pagato strabene in quel caso. Sicuramente più di quanto prendevo facendomi il mazzo ore lavorando in cantiere”.

D’altra parte, Peracchi non lavora più in cantiere ma fa il personal trainer e – sebbene abbia ricevuto offerte per lavorare addirittura nel mondo del porno (per molti creator di OnlyFans sembra il naturale approdo) – il suo sogno è quello di lavorare in un settore completamente diverso:

“Il mio prossimo sogno è fare il vino in Valdarda”.