Elenoire Ferruzzi, quanto ha speso per rifarsi? La confessione sulle spese pazze dal chirurgo

È stata una grande protagonista della settima edizione del Grande Fratello VIP, almeno nei 39 giorni in cui è rimasta nella casa, anche per dei frangenti quantomeno controversi (come quando ha sputato al passaggio di Nikita Pelizon, gesto che non è stato perdonato assieme alle parole circa il suo presunto portar sfiga).

Parliamo di Elenoire Ferruzzi, cantante, showgirl, influencer (Wikpedia dixit) nonché icona LBGT.

E se abbiamo già mostrato la grande differenza tra lei prima e dopo la transizione, parliamo in questa occasione di quanto è costato ad Elenoire diventare quella che è adesso, un intervento chirurgico alla volta.

È stata lei stessa a parlarne, in un’intervista alle Iene:

“Per rifarmi gli zigomi ho speso in tutto sei-settemila euro; le labbra ho perso il conto ma direi quanto gli zigomi. Il seno l’ho rifatto cinque volte ed è costato diecimila euro ad intervento; mentre il sedere mi è costato quindicimila euro. In tutto ho speso intorno ai duecentomila euro”.

Una battua quindi circa le proprie relazioni sentimentali, quantomeno burrascose (e dentro la casa s’è abbastanza capito il perché):

“Il mio ultimo fidanzato risale ad almeno dieci anni fa, ma non sono nella pace dei sensi da dieci anni. L’ultima volta che l’ho fatto è stato prima di venire qua è stato uno dei tanti, basta scorrere la rubrica, sceglierne uno e invitarlo a casa..

Daniele dentro la Casa mi faceva gli occhi dolci, quando esce sicuramente ci vedremo“.