Chi è la madre di Giaele De Donà, gravemente malata da quando aveva 23 anni?

Ecco chi è la madre di Giaele De Donà, rapporti, malattia e altre informazioni

Durante la sua avventura nella casa del GF Vip 7, Giaele De Donà si è raccontata anche sul rapporto con i suoi famigliari, in particolare con quello della madre. La gieffina ha spiegato che la donna è gravemente malata, senza però chiarire di che malattia si tratta. A quel punto, Blogtivvù ha ricordato che Giaele ne aveva già parlato nel reality Ti spedisco in convento.

La ragazza in quell’occasione aveva raccontato: “Quando avevo 3 anni mia mamma è rimasta disabile. Lei ha iniziato ad essere egoista, perché non ha accettato di essere sulla sedia a rotelle così giovane a 23 anni“. Giaele ha poi spiegato che le è mancata davvero la figura materna e che se ne avesse avuta una presente sarebbe stata una persona differente. Nella casa la gieffina veneta ha inoltre dichiarato in merito alle sofferenze legate alla madre: “E’ così una madre ci deve essere. Vorrei avere un figlio per dargli l’amore che mia madre non mi ha dato”. Giaele, che ora vive in America assieme al marito Bradford Beck, ha affermato di essere tornata in Italia per la madre: “Stare dall’altra parte del mondo e non poterla vedere, mi terrorrizzava”.

Oggi, nella puntata del GF Vip 7, De Donà riceverà una sorpresa nella casa.