Ecco chi è Rita Papa, la madre di Luca Salatino e in che rapporti è con il padre di suo figlio

Luca Salatino è nato a Roma nel 1992 e ha sempre vissuto con la madre Rita Papa nel quartiere Centocelle. I suoi genitori sono separati da quando lui aveva 14 anni e da lì ha dovuto maturare in fretta e prendersi cura sia della casa che di sua mamma. Quest’ultima infatti ha dovuto affrontare un tumore al cervello ed era entrata in coma quando Luca era nato.

“Quando mamma ha cominciato a non stare bene per me è cambiato tutto. Andavo a trovarla in ospedale dopo la scuola” ha raccontato l’ex tronista nella casa del Grande Fratello Vip 7. ” È stata la mia guida, la persona che mi è sempre stata vicina. Non c’è mai stato bisogno che parlassi con lei, capiva tutto al volo” ha poi aggiunto Salatino in merito a sua madre. Il ragazzo ha inoltre raccontato di aver superato la depressione grazie anche a sua madre che si è presa cura di lui: “Ho la sua sensibilità, ci poniamo gli stessi dubbi e sono quelli che ti rendono più forte perché ti fanno fare i conti con te stesso, specie nelle situazioni difficili”.

Per quanto riguarda gli attuali rapporti con il padre, non sono specificati in quanto si è separato da Rita quando Luca era ancora ragazzino.