GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 16: “You are not on my level!”

No scusate ma io non lo accetto! Non posso proprio accettare che la prima ora della puntata sia stata dedicata ai pianti giornalieri di Luca Salatino! Lui tutte le mattine si fa un pianterello perché gli manca la fidanzata Soraia. All’inizio questi comportamenti potevano essere carini e dolci, ma al cinquantesimo giorno di pianti, figlio mio, hai davvero rotto!

Siccome Salatino è il vincitore annunciato di questa edizione (io spero non sarà così), gli autori hanno pensato di mandare la fidanzata a dirgli di smettere di piangere che sta perdendo consensi. Soraia a fatica, gli ha detto “o smetti di piangere o vieni via con me”, ma i suoi occhi terrorizzati dicevano “pensa ai soldi e non azzardarti ad uscire!” E così è stato dopo che hanno cercato tutti di convincerlo, il nostro eroe è rimasto nella casa.

Il blocco di Tavassi che cerca nella casa la madre dei suoi figli, mi è sembrato un deja vu. Pochi mesi fa all’Isola la storia era la stessa, nulla di nuovo. Spero esca altro perché questa trama ha già stufato.

Finalmente a mezzanotte, la prima gioia, Sonia Bruganelli ha asfaltato Antonella Fiordelisi,che pensa di essere la numero uno in tutto. Al grido di “you are not on my level”, ha detto ad Antonella quello che l’80% del pubblico pensa!

Lei magicamente si è innamorata di Edoardo dopo l’incontro col padre che le ha fatto capire che la coppia fuori funzionava. Fino a qualche giorno prima flirtava palesemente anche con Antonino che ribadirò allo sfinimento, a lei è quello che piace veramente. Diciamo che dopo lo scontro di ieri sera Antonella,non farà mai la bonas ad avanti un altro. Anche Edoardo ragazzi ha bisogno di una svegliata, spero che qualche famigliare si palesi e gli dica che sta facendo una figuraccia a fare lo zerbino della Fiordelisi. Come ha detto Sonia, Donnamaria fa tenerezza, per quanto è masochista.

Ma come godo che la miliardaria ha battuto la Diva al televoto! Pamela a inizio puntata ha detto che non avrebbe voluto uscire, mentre dopo il verdetto che l’ha data perdente ha detto di essere felicissima di uscire: certo e noi ci crediamo. Ora sono curiosa di vedere quanto dureranno i Belprati, probabilmente fino a fine GF, nella migliore delle ipotesi, finché i riflettori saranno puntati.

Finalmente hanno trattato Giaele con un po’ di umanità, hanno raccontato la sua storia, che al contrario di molti altri non ha spiattellato subito al pubblico per impietosire, e non è una storia di vita facile e se ora si vuole divertire dopo quello che ha passato fa benissimo e ha la mia benedizione!

Al televoto che non è eliminatorio, ci sono : Charlie, George, Patrizia e Wilma, io non posso che salvate Patty lipstick, perché non potrei mai privarmi dei suoi monologhi. Le chiacchierate che si fa da sola, infamando tutti, mi ricordano troppo le mie, le adoro, mi fanno morire dal ridere, non posso farne a meno. Ma poi è anche una gran rompi p***e , che sfinisce gli altri, e questa per me è una gran qualità.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

