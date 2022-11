Quanto guadagna Wanda Nara grazie ad Instagram? Il prezzo per una Story è da capogiro

Moglie dapprima di Maxi Lopez e quindi di Mauro Icardi, Wanda Nara è un personaggio dello spettacolo che in Italia ha guadagnato spazio qualche anno or sono come opinionista del Grande Fratello VIP (ai tempi Icardi era il capitano dell’Inter) ma è molto famosa anche nella sua Argentina e nel mondo del calcio (non come WAG ma come procuratrice: è stata lei a gestire per un bel po’ di tempo la carriera dell’ormai secondo ex marito).

Wanda Nara è anche madre di cinque figli ed una imprenditrice che opera nel settore dei cosmetici.

Grazie alla fama conquistata attraverso i canali mainstream (la TV, soprattutto) Wanda Narra ha un seguito social davvero importante: parliamo di oltre 15 milioni e mezzo di follower, ad oggi.

Il quesito, quindi, è quanto Wanda Nara possa guadagnare grazie ad Instagram.

E la cifra esatta è stata svelata in un programma tv argentino, ‘A la Tarde’ (letteralmente ‘Di Pomeriggio’).

“Wanda fa pagare una Stories tra 1 e 2 milioni di pesos ed è quello che chiedono maggiormente anche se dura solo 24 ore”: è stato spiegato durante il succitato programma tv.

Convertendo la richiesta in euro, si tratta di una richiesta per una story di una cifra oscillante tra i 6 e i 12mila euro.