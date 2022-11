GF Vip 7, come sta Patrizia Rossetti? Ecco cos’è successo e perché è uscita dalla casa

Possiamo definirla tra le grandi protagoniste di questo Grande Fratello VIP, se non altro per il carisma sempre mostrato (e per il fatto che se ne sentiva la sua mancanza in TV).

Parliamo di Patrizia Rossetti, nella casa di questa settima edizione del GF dal giorno uno ma assente da ieri.

Un’assenza che non era passata inosservata, come notato per esempio sulla sua fanpage dalla nostra amica La Velenosa, e che è stata confermata quest’oggi da un breve post sui canali social del Grande Fratello.

Come sottolineato proprio da La Velenosa: “Tra una censura e l’altra si è capito che aveva la febbre ed è stata messa in isolamento”.

Facendo ricerche online non è dato sapere se abbia il Covid (e, in tal caso, come l’abbia preso) ma per precauzione la Rossetti è stata messa in isolamento fuori dalla casa.

GF Vip 7, Patrizia Rossetti fuori (temporaneamente) dalla casa: i commenti

Sono tantissimi i commenti sul web appena uscita la notizia sui profili social ufficiali del Grande Fratello VIP.

E tutti, all’unisono, augurano un pronto rientro alla concorrente, ormai soprannominata Patty Lipstick.

Emblematico il commento che vi proponiamo di seguito:

“A me dispiace molto per Patrizia perché è l’unica concorrente che mi piace, questa casa non è più la casa del GF è diventato un Hotel. gente che và gente che viene, gente che esce si fa un giro e torna.. trash”