L’Eredità 12 novembre 2022, Sabrina non indovina la parola alla ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 12 novembre 2022 – è arrivata al gioco finale de L’Eredità Sabrina.

Alla ghigliottina, la campionessa – che nella vita fa la consulente filosofica – s’è ritrovata a concorrere per 5.313 euro dopo una infinita serie di dimezzamenti (non ha indovinato una parola una) e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Far

Scarpe

Marconi

Oro

Volo

Dopo il canonico tempo di riflessione, la campionessa ha scelto come parola Navigare, ispirato dalla parola Oro.

Ma la campionessa aveva solo lambito la parola scelta dagli autori, che era invece Vela.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono del padrone di casa Flavio Insinna):

Far Vela verso – “anche con la rotta”.

Scarpe da Vela “che di norma sono strette”

Vela Marconi – “un omaggio alla forma che richiama l’antenna della sua radio senza fili”.

Vela d’Oro – “festival della canzone e anche programma tv che aveva sempre alla conduzione Fabrizio Frizzi” (ed è partito, immancabile, l’applauso).

Volo a Vela – “con un deltaplano, un aliante”