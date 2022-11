Chi è Angharad Wood, ex fidanzata di Riccardo Scamarcio? I due hanno avuto figli?

Classe ’79, Riccardo Scamarcio è uno dei belli del cinema italiano.

Particolarmente in voga ad inizio anni zero, Scamarcio rimane un attore parecchio gettonato nel mercato cinematografico tricolore.

Amato dalle fans, ha avuto tre relazioni sentimentali importanti: la prima con Valeria Golino, durata tra il 2006 e il 2018 nonostante il gap anagrafico di 14 anni tra i due, la seconda con Angharad Wood di cui parleremo a breve e la terza (pare sia anche la fidanzata attuale, almeno a leggere Wikpedia) con Benetta Porcaroli, che di Scamarcio è quasi 20 anni più giovane (l’età, in amore, spesso non conta – Scamarcio lo testimonia).

Parliamo in questa sede di Angharad Wood, perché è stata colei la quale gli ha dato una figlia, Emily (il nome è un tributo al padre dell’attore, Emilio).

I due sono stati uniti tra il 2020 e il 2021 e in quel lasso di tempo è stata generata la figlia (in precedenza la Wood aveva avuto un’altra figlia da un’altra relazione).

Classe 1974 (quindi 5 anni in più dell’attore nato a Trani), Angharad Wood è una manager inglese che, per alcuni, assomiglia alla ex storica di Scamarcio, Valeria Golino.

I due hanno vissuto una relazione il più possibile lontano dalla luce dei riflettori e infatti sono poche le foto che ritraggono i due assieme.

D’altra parte in un’intervista rilasciata al Corriere della Sere Scamarcio aveva dichiarato: “Il gossip uccide il mio lavoro”.

Ed era stato al centro del gossip già in precedenza per la relazione con la Golino, soprattutto per il gap anagrafico tra i due.

Nonostante i tentativi di mantenere la relazione il più riservata possibile, a suo tempo Il Fatto Quotidiano aveva scritto che i due si erano sposati in gran segreto, lontano da occhi indiscreti, e sarebbe stato testimoniato dalla fede portata al dito.

Circa la figlia Emily, da riportare le sue parole rilasciate nella succitata intervista al Corriere:

“Diventando padre ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te. E con la paternità al cinema non ho rallentato, anzi ho accelerato, lo porto a casa”.

(Pubblicato il 15 luglio 2020 da Annarita Faggioni, editato ampliato e ripubblicato il 18 novembre 2022)