Chi è Eva Stella, autrice di Ruspando la palude? Testo e curiosità sul tormentone di TikTok

TikTok, forse anche più di altri social, è capace di rendere virali in un batter d’occhio contenuti e specialmente canzoni, usate come sottofondo per (più o meno improbabili) balletti.

A volte s’è trattato di canzoni d’annata, altre volte di canzoni quantomeno leggere.

La canzone – tormentone di cui vi parliamo in questa sede, appartiene al secondo filone.

Parliamo di Ruspando la palude di Eva Stella, anche nota con il nome di Evetoile.

Definirla tiktoker, probabilmente, è un po’ riduttivo – sebbene su TikTok sia la piattaforma dove ha i numeri più importanti (su Tiktoker è a quota 375k follower, 75k sono gli iscritti al canale Youtube 75k, quasi 35k i follower su Instagram).

In un’intervista a Il Messaggero Eva Stella ha infatti raccontato di essere un’artista a tutto tondo: non solo “cantante” ma anche attrice con alle spalle anni di studio (anche negli Stati Uniti, dove è nata nel 1997 da genitori jazzisti) e una collaborazione prestigiosa con Maccio Capatonda (la foto che vede i due assieme è presente nel profilo della ragazza).

E sempre al quotidiano capitolino ha raccontato la genesi di Ruspando la palude, dfinendolo “in esercizio di recitazione e di freestyling”.

Ma cos’altro sappiamo di Eva Stella De Filippis?

Affidandoci alla pagina a lei dedicata dall’agenzia che la segue, Eva Stella vanta oltre al bilinguismo la consocenza del dialetto romano e di quello pugliese oltre che diverse variegate skills, che riportiamo pedissequamente: nuoto, pittura, subacquea, stand-up comedy, pattinaggio, atletica, laurea in Marketing e Comunicazione.

Siamo certi sentiremo ancora parlare di lei (anche perché ha promesso che nuove canzoni sono in arrivo) ma per adesso vi lasciamo col testo del tormentone.

Ruspando la palude, il testo

Aspetta cosa stai facendo?

Mentre galoppavo contro vento

Un tarlo mi è entrato nel cervello

Mamma guarda quanto sono bello

Mentre ballo questo ritornello

Aspetta cosa stai facendo?

Sta ruspando la palude per cercare gli animali dove sono gli alligatori

Dove sono gli alligatori

Sta ruspando la palude per cercare gli animali dove sono gli alligatori

Dove sono gli alligatori

Mi ritrovo in mezzo la palude

Tutta questa melma mi delude

Mentre gli altri ballano da ore

Sto cercando quell’alligatore

Aspetta cosa stai facendo?

Sta ruspando la palude per cercare gli animali dove sono gli alligatori

Dove sono gli alligatori

Sta ruspando la palude per cercare gli animali dove sono gli alligatori

Dove sono gli alligatori

Sono tanti i sogni nel mondo

Ma quello di cui bisogno

È scavare un buco profondo

È scavare un buco profondo

Scavo scavo

Poi vagabondo

Non mi fermo

Forse barcollo

Per trovare quello che voglio

Per trovare quello che voglio

Sta ruspando la palude per cercare gli animali dove sono gli alligatori

Dove sono gli alligatori

Sta ruspando la palude per cercare gli animali dove sono gli alligatori

Dove sono gli alligatori