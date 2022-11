Alessandro Antinelli è sposato? Ha figli? Di che squadra è tifoso?

“Un uomo. Un giornalista.”

Si definisce così sulla bio del proprio profilo Instagram (privato ma con oltre 10k follower) Alessandro Antinelli, volto noto Rai.

Nato a Roma nell’agosto del 1974, Alessandro Antinelli ha una lunga gavetta nelle radio capitoline (prima a Radio Serena poi a RadioIncontro, Radio Globo e Antenna 1) e in Radio Dimensione Suono, dove diviene il conduttore del notiziario sportivo.

Lo sport è nel suo destino e lo sarà anche quando entra in RAI (nel 2000, sebbene venga assunto a tempo indeterminato nove anni dopo).

Per lui la presenza sul campo per una gran parte degli eventi sportivi internazionali più importanti, le Olimpiadi, i Mondiali e gli Europei di calcio.

E in occasione dei Mondiali qatarioti (che non vedono l’Italia tra le protagoniste) è il responsabile di pre e post-partita in studio.

Parlando d’Italia, ricordiamo come Antinelli sia legato alla Nazionale per essere stato inoltre per cinque anni bordocampista durante i match degli azzurri.

Chi è la compagna di Alessandro Antinelli?

Ma in questa sede non vogliamo parlare della carriera del giornalista capitolino (noto frattanto per essere molto alto: durante le interviste svetta spesso accanto agli atleti, a loro volta lungolinei) ma della sua vita privata.

Come molti colleghi è riservato ma facendo un giro sul web abbiamo scoperto che ha una compagna di lungo corso chiamata Alba, che gli ha dato due figli.

In tal senso Elle ci ha dato più informazioni sia circa la compagna e circa la prole.

Sebbene non si sappia se siano sposati o convivano, sarebbero noti nome e cognome di lei (Alba Alabanda) e si saprebbe anche quando è nata una delle figlie, Greta, il 16 luglio del 2018.

Alessandro Antinelli per che squadra tifa?

Infine, rispondiamo ad una domanda che spesso interessa gli appassionati di calcio quando si ha a che fare con i giornalisti che narrano del loro sport del cuore: per che squadra tifa Antinelli?

Premettendo che si tratta sempre di voci e che comunque qualsiasi squadra un giornalista tifi la deontologia è garantita, ad Alessandro Antinelli è attribuita una fede romanista.