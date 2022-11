L’Eredità 20 novembre 2022, Sara alla sua prima ghigliottina non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 20 novembre 2022 – è arrivata al gioco finale de L’Eredità una nuova campionessa, la giovane Sara.

Alla ghigliottina, la neo-campionessa s’è ritrovata a concorrere per la cifra di 20.000 euro dopo una serie di dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Oggi

Inviare

Regalo

Scadenza

Pace.

La campionessa ha quindi scelto come parola Giornata, spiegando come bene si confacesse con alcune delle parole degli autori (come ad esempio l’ultima, Pace) ma meno bene con altre.

Ed in effetti non era Giornata ma era Offerta la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina odierna.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono del padrone di casa Flavio Insinna):

Offerta di Oggi, riferendoci alle offerte a scadenza, solo per 24 ore.

Inviare un’Offerta, che potrebbe essere accettata o meno.

Offerta Regalo “prodotto in vendita ad un prezzo stracciato, sottocosto”

Offerta in Scadenza, come succede a volte su alcuni siti internet (o, almeno, così ritiene Insinna – nella sua visione del web e dei giovani).

Offerta di Pace “che va accettata sempre”.