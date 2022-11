L’Eredità novembre – dicembre 2022, a che ora va in onda? Col Mondiale cambia tutto

Infine sono arrivati, i maledetti mondiali del Qatar.

Maledetti, perché disputati in inverno non hanno quello stesso appeal.

Maledetti, perché hanno portato con sé tante legittime polemiche sull’organizzazione che non staremo qui a trattare.

Maledetti, perché per la seconda competizione iridata consecutiva l’Italia sarà fuori e saremo spettatori disinteressati.

Nonostante il nostro disinteresse, la Rai (che d’altra parte fa servizio pubblico) trasmetterà tutte le gare della competizione e lo farà principalmente su Rai 1 e Rai 2 (con poche partie trasmesse su Rai Sport).

Come cambia quindi il palinsesto Rai?

Tanti programmi subiranno dei cambiamenti: chi per l’intera programmazione chi per una singola puntata.

Una singola puntata salterà di Domenica In, che non andrà in onda domenica 27 novembre.

Il giorno prima, sabato 26 novembre Ballando con le Stelle inizierà alle 22.00 e non alle 20.35, andando in onda dopo la partita (Argentina-Messico, in questo caso).

Completo stop nella programmazione della soap pomeridiana di Rai 1 Il Paradiso delle Signore (non andrà in onda dal 28 novembre al 12 dicembre, ma ci sarà per Natale) mentre Da noi… a ruota libera torna direttamente nel 2023.

Ma veniamo al punto cardine di questo post.

L’Eredità, come cambia la programmazione per il Mondiale?

Da lunedì 21 novembre – data la partita in palinsesto su Rai 1 alle 20 – L’Eredità anticipa alle 18.10 e di conseguenza tutto il palinsesto cambierà con la programmazione (il TG1, per essere più precisi) che verrà anticipata di una quarantina di minuti e con i Soliti Ignoti che salteranno per tornare l’8 dicembre