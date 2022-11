1899, ci sarà una seconda stagione della serie Netflix? Quando potrebbe uscire?

1899 è al momento una delle serie Netflix più gettonate.

Co-produzione statunitense – tedesca, è ambientata (non è difficile capirlo) nel 1899 e vede una nave di migranti affrontare un viaggio dall’Europa a New York alla ricerca di un futuro migliore, come si usava in quegli anni e come i migranti usano fare daa sempre.

La storia della nave (e soprattutto della sua protagonista principale, la dottoressa Maura Franklin) si intreccerà con quella di un’altra nave, la Prometheus, dispersa nel mezzo del mare.

Ma cercheremo di spoilerare il meno possibile (magari non avete finito di vedere la serie e per questa ragione cercheremo di non rivelare troppi dettagli – solo quelli necessari) ché in questa sede ci interessa sapere se ci sarà una seconda stagione della serie (la cui prima stagione è stata pubblicata il 17 novembre 2022).

Si farà una seconda stagione della serie Netflix 1899?

La fine della stagione lascia aperti molti interrogativi, man mano che diverrà chiaro che la realtà navale non è altro che una realtà fittizia (ok, questo è l’unico spoiler che ci permettiamo – per il resto guardate la serie per saperne di più).

E così i creatori della serie Baran bo Odar e Jantje Firese, già autori di Dark, hanno confermato che una seconda stagione sarebbe prevista sebbene non vi siano date (e per farvi capire le tempistiche, l’annuncio del lancio di questa prima stagione è stato fatto nel novembre del 2018).

Come detto da Jantje Firese a Deadline Hollywood la loro intenzione è di rendere 1899 una serie multi-stagionale (come Dark, d’altra parte, che si è comunque fermata a tre stagioni) e molto dipende in tal senso dall’esito della serie tra gli spettatori.

Come raccontato dall’attore che ha interpretato il ruolo di Daniel Solace (Aneurin Barnard) i fatto che la storia fosse in fieri è stato molto stimolante:

“Quando entri in una scena e hai 100 domande per Bo (l’autore della serie, ndr) e lui dice ‘Beh, non ho ancora fatto quella scelta. Non so se voglio che questo personaggio segua quella strada o quella ancora, quindi vediamo dove lo portiamo’. Questa è una cosa interessante, in quel momento devi fare una scelta naturale delle circostanze e vivere l’onestà del momento, indipendentemente da dove andrà dopo”.