Chi è Alex Bellini, esploratore e divulgatore? È sposato? Ha figli?

Nato nel 1978 a Sondrio, nel cuore della Valtellina, Alex Bellini è – come ci informa sul suo profilo Instagram ufficiale, dov’è seguito da quasi 70k persone – un esploratore, uno speaker ed un divulgatotre.

Dall’inizio degli anni zero, sono molteplici le imprese che lo hanno visto protagonista: ha corso nel 2001 una corsa da complessivi 250 km nel deserto del Sahara, quindi ha attraversato l’Alaska in slitta per 2000 km, poi ha attraversato due oceani in solitari a remi (la prima volta da Genova a Fortaleza, nel 2005; la seconda da Lima a Sydney nel 2008). Imprese che al sol pensiero vengono i brividi.

Negli anni ’10 da segnalare una coast to coast da Los Angeles a New York, in 70 giorni di corsa, e l’attraversamento del più grande ghiacciaio d’Europa con sci e slitta (il Vatnajokull, in Islanda).

Negli ultimi anni un cambio di prospettiva e un maggior interesse per lo stato di salute del mondo, giunto anche grazie alla creazione di una famiglia (di cui scriveremo in seguito): a testimonianza di questo interesse, il progetto in cui è impegnato dal 2019 – 10 rivers 1 Ocean, con l’obiettivo di navigare i fiumi più inquinati al mondo, per andare a capire quali sono le ragioni di questo disastro ambientale.

Alex Bellini è sposato? Ha figli?

Cosa sappiamo della vita privata di Alex Bellini?

Non provenendo dal mondo dello spettacolo (nonostante qualche ospitata in tv e in radio, spesso ospite da Fabo Volo) non sappiamo troppo e quello che sappiamo lo ricaviamo da interviste o dai suoi social.

Alex Bellini è sposato con una donna di nome Francesca, con cui ha avuto due figlie Sofia e Margherita che (a giudicare dalle foto pubblicate online) avranno circa 10 anni.

In un’intervista rilsciata al Touring Club (intervista con la succitata foto di famiglia a corredo) ha parlato di come la sua famiglia sia stata fondamentale a cambiare la prospettiva delle sue imprese:

“Per vent’anni ho esplorato il mondo guidato dalla domanda “chi sono?”. Tuttavia, non mi accorgevo granché di quello che mi circondava: ho attraversato a remi l’Atlantico nel 2006 e il Pacifico nel 2008, ma ero talmente focalizzato sull’impresa e sul superamento dei miei limiti che non mi era neanche passata per la testa l’idea che gli oceani potessero essere in cattive condizioni di salute. Poi ho iniziato a guardarmi attorno. Forse sono “cresciuto”, poi sono arrivate mia moglie Francesca, le mie figlie Sofia e Margherita… e ho capito che non potevo più non fermarmi a riflettere sul rapporto tra uomo e natura“.

Una necessità di riflessione che Bellini prova a far sorgere in ognuno di noi:

“L’uomo sta cambiando il mondo, ma non riesce a cambiare se stesso. Ne ho ragionato con la mia famiglia e ne è nato il nuovo progetto cui sto lavorando, 10 Rivers 1 Ocean, ideato anche con il contributo di mia moglie. Abbiamo deciso di concentrarci sulla plastica in mare: un problema ormai evidente a tutti, di cui l’uomo è responsabile al 100%, ma di cui pochi conoscono le cause”.