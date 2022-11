Chi è Annapaola Manfredonia, la Dottoressa Smile del nuovo format di Real Time?

Ai tanti dottori che costellano la programmazione di Real Time, si aggiunge a partire da quest’oggi un’altra dottoressa.

Abbiamo Sandra Lee, dottoressa schiacciabrufoli; abbiamo Allison Vest, dottoressa delle protesi; abbiamo Mercy Odueyungbo, dottoressa della pelle; abbiamo il dottor Brad Schaeffer di Piedi al limite e, last but not least (anzi, tutt’altro che least), il Dottor Now di Vite al limite.

Stavolta, però, parliamo di una dottoressa che viene dal Bel Paese, cui è stato attribuito il soprannome di dottoressa Smile.

Parliamo di Annapaola Manfredonia, odontoiatra napoletana, descritta come “un vulcano di energia e vitalità”.

Nel corso delle puntate scopriremo la vita della dottoressa Manfredonia, tra vita lavorativa e vita privata, tra interventi volti a dare un nuovo sorriso ai suoi pazienti (grazie anche all’aiuto della fedele assistente Rosa) e le vicende di moglie e madre.

Ma andiamo a vedere brevemente cosa è noto della dottoressa (man mano amplieremo il post, se emergeranno nuovi elementi).

Chi è la Dottoressa Annapaola Manfredonia?

Annapaola Manfredonia è una dentista napoletana che, da buona partenopea, si è leaureata presso l’Università di Napoli in Medicina e Chirurgia con Lode ed in Odontostomatologia.

In seguito, però, è giunta la specializzazione negli Sati Uniti, che rappresenta il vero e proprio fiore all’occhiello della Dottoressa Manfredonia: nel 2008 a Los Angeles si è infatti certificata come prima dentista italiana nella tecnica delle faccette dentali (cosa sono? Sono delle sorte di protesi in ceramica che, applicati sulla superficie esterna del dente, migliorano l’estetica del sorriso).

Inoltre, dagli Stati Unitiha portato in Italia la tecnica dello sbiancamento americano (con una quantità di perossido di idrogeno maggiore rispetto allo sbiancamento classico).

Per quanto riguarda la vita privata, è sposata con Mimmo ed ha due figli: conosceremo anche questo aspetto di lei, durante la Dottore ssa Smile.

Per il resto, la Dottoressa ha un discreto seguito sui social (parliamo di 38k follower) dove posta con costanza immagini del suo lavoro e/o con clienti vip (vi proponiamo come immagine in evidenza una foto con le gemelle Selassié, ex protagoniste del GF Vip)