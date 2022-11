L’Eredità 22 novembre 2022, alla sua prima ghigliottina Barbara non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 22 novembre 2022 – è arrivata al gioco finale de L’Eredità una nuova campionessa, la sportivissima Barbara.

Alla ghigliottina, la neo-campionessa s’è ritrovata a concorrere per la cifra di 45.200 euro dopo soli due dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Scoprire

Chiuso

Testa

Luci

Per.

“Non c’ho più l’illuminazione”, ha detto la neo-campionessa Barbara, facendo aggiungere ad Insinna – sempre scherzoso – il mantra “Da casa è più facile”.

La neo-campionessa ha scelto come parola Croce, spiegando come si confacesse con due parole, per certo, come Per e Testa – più forzate le altre due associazioni.

Ma non era Croce la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Gioco.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono del padrone di casa Flavio Insinna):

Scoprire il Gioco – quando si riesce a scoprire che qualcosa non viene fatta con serietà.

Gioco al Chiuso – “quante volte in corridio, le pallonate”.

Gioco di Testa – un gioco cerebrale (supponiamo noi, ché la spiegazione di Insinna non è stata poi così chiara).

Gioco di Luci – come quello mostrato dal maestro Caravaggio, responsabile delle luci de L’Eredità.

Per Gioco – “si sta qui soprattutto per…”