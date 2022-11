GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 18: “Ossessione per le ship”

Ma mi spiegate che sorpresa può essere quella di fare vedere a George un video messaggio del padre dal quale è fuggito?

Questo ragazzo, scappa da un padre alcolizzato e violento e loro Zac, glielo piazzano davanti…

George è stato molto carino come sempre e ha anche accettato in un futuro di incontrare il padre, e perdonarlo. Io tra l’altro non sono d’accordo che i legami di sangue sono indissolubili, se hai un padre violento lo allontani e col cavolo lo vuoi nella tua vita.

Finita la parte seria parliamo delle ship della casa, quelle per cui Signorini ha un’ossessione: quelle formate da Oriana e Antonino e da Antonella e Edoardo. Antonino dopo Ginevra e Giaele, ha puntato la nuova preda: Oriana, e lei non è che si è tirata indietro visto che dopo 8 reality è ben conscia che le coppie in questi programmi ti fanno andare molto avanti nel gioco. Ieri però è scoppiato il dramma, perché Spinalbese, dopo che conquista si annoia e molla, e così ha fatto anche con la Venezuelana. Lui deve alimentare il suo ego, e queste donne che gli cadono ai piedi lo fanno gongolare.Mi sorprende che in studio stiano dalla sua parte quando se una donna avesse avuto tre uomini diversi in casa sarebbe passata come una poco di buono, lui invece è un figo pazzesco…

Per fortuna che ad equilibrare un po’ le cose c’è Giaele, che oltre ad avere un matrimonio aperto è anche bisessuale e ieri ha ricevuto la visita di Taylor Mega, con la quale ha avuto un certo feeling. Io ho amato questo momento perché ho potuto sentire in lontananza i fegati dei boomer esplodere. Loro che non possono concepire un rapporto diverso dal matrimonio tradizionale, si trovano davanti questa ragazza così libera e impazziscono: si indignano, e più loro si indignano e più io godo.

Io dei Donnalisi che pensano di essere invidiati dagli altri coinquilini non so che dire, riesco solo a farmi una grassa risata. Ma chi vorrebbe un rapporto come il loro? Lei che lo tratta come uno straccio e lui che è sempre pronto a farle da avvocato difensore, anche quando sbaglia palesemente. Ma di preciso la gente di cosa dovrebbe rosicare? Delle ciucciate di dita dei piedi che si danno in vasca quando fanno il bagno?

Tavassi ieri è stato messo in ogni blocco, anche dove non c’entrava nulla. Ho capito che gli autori hanno puntato molto su di lui,ma manco a fa così però. Tra l’altro ieri è risultato il preferito del pubblico, ma secondo me a breve non lo sopporteremo più. Lui è simpatico preso a piccole dosi o se si montano le clip ad hoc come all’isola ma in una diretta H24 sono certa che stancherà.

Al televoto che finché non rientreranno in casa i positivi dal Covid, non sarà eliminatorio ma si sceglierà il preferito, ci sono Nikita, Charlie, Giaele e Salatino. Io ovviamente dividerò i voti tra Nikita e Giaele perché la miliardaria deve continuare a sconvolgere i boomer!

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della diciottesima puntata

Prossimo tatuaggio: “TU SEI UN DIAMANTE, NON SEI BIGIOTTERIA” cit. Taylor Mega #GFVIP pic.twitter.com/gPyGDnEWIB — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) November 21, 2022