Oriana Marzoli è rifatta? Ecco com’è cambiata nel corso del tempo: le immagini prima e dopo – VIDEO

Oriana Marzoli è una delle grande protagoniste di questa settima edizione del Grande Fratello VIP.

E se VIP in terra italiana non possiamo dire lo sia / lo fosse realmente, la Marzoli lo era già in terra spagnola, dove ha partecipato a diversi reality (uscendo dopo pochissimo, si diceva) e dove è divenuta nota per aver partecipato a Mujeres Y Hombres Y Viceversa, la versione spagnola di Uomini e Donne (che aggiunge nel titolo un Viceversa doveroso in un Paese che non accetta machismi e mette le Donne al primo posto).

In Spagna, così, in molti hanno potuto osservare poco alla volta i cambiamenti dell’attuale protagonista del Grande Fratello, ma in Italia è giunta già com’è adesso: una bomba sexy.

In realtà, non è sempre stata così e i ritocchini sono stati molteplici.

Ma andiamo con ordine.

La Marzoli ha ammesso solo di essersi rifatta il seno (e per rifarselo si sia sottoposta a ben tre interventi) e di aver fatto uso di acido ialuronico per rimpolpare le labbra.

“La verità è che mi sono operata solo al seno, perché quando ho iniziato televisione era piatto… sentivo che mi mancava qualcosa per sentirmi più donna”, aveva dichiarato la Marzoli in merito.

Per il resto, merito di madre natura per quanto riguarda il fisico (predisposizione genetica e duro lavoro in palestra: non stentiamo a credere ci sia comunque molto impegno per un fisico di quel tipo) e per quanto riguarda naso e zigomi.

In realtà durante il noto programma TV spagnolo Salvame – che ha interpellato un esperto in chirurgia estetica – si è evidenziato come il personaggio televisivo classe 1992 (che molti descrivono come influencer, ma era nota già da prima che le influencer e i social fossero trend) si sia rifatta un po’ tutto.

Per quanto riguarda il fisico da bambola, viene ipotizzato che si sia sottoposta a un trattamento noto come Lipovaser (o Vaserlipo) volto ad eliminare grasso dall’addome (si tratta di una procedura di liposuzione non invasiva).

Per quanto riguarda il viso, oltre alle labbra – unica parte del viso assieme al seno che Oriana ha sempre ammesso di aver “ritoccato” – secondo il medico interpellato da uno dei tanti programmi di gossip di Telecinco (canale telebasurero per eccellenza) la Marzolii potrebbe essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia maxillo facciale per correggere la forma della mandibola e ad un filler per eliminare tessuto adiposo dal viso.

Costo totale di tutte queste operazioni? Circa 20.000 euro.

E se molte possono essere illazioni, come potete vedere dall’immagine in evidenza e dal video che vi proponiamo di seguito la differenza tra Oriana Marzoli prima e dopo è notevole.