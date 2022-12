Uno di noi sta mentendo 3 si farà? Quando esce la terza stagione? Ecco che cosa sappiamo

Se lo stanno chiedendo tutti. Uno di noi sta mentendo 3 si farà? ecco che cosa sappiamo fino ad ora.

Netflix non ha fatto neanche in tempo a realizzare la seconda stagione, disponibile sulla piattaforma streaming dal 19 novembre, che già i fan si stanno chiedendo quando uscirà la terza stagione di Uno di noi sta mentendo (One of us is lying).

Al momento Peacock non ha ancora ufficializzato nessuna novità riguardo lo show ma ciò che è certo è che dato il successo che ha ottenuto, avremo sicuramente una terza stagione.

Si presuppone che Uno di noi sta mentendo 3, serie prodotta da Universal Content Productions e 5 More Minutes Productions, potrebbe uscire tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2023 in America e qualche mese dopo in Italia. Insomma, dovremmo attendere un annetto prima di poter conoscere le ulteriori avventure del Murder club.

Ma cosa accadrà in Uno di noi sta mentendo 3?

Le ultime scene che i telespettatori hanno visto, sono stati dei flash forward, dunque un bel salto in avanti, ambientati durante la cerimonia del diploma del gruppo di protagonisti; sembra esserci un nuovo mistero a Bronwyn, qualcosa di spiacevole, probabilmente una nuova vittima di cui non si sa l’identità. Ciò che vediamo è soltanto una scena del crimine e i poliziotti che stanno raccogliendo le prove per quello che si prospetta essere un nuovo caso da risolvere.

A proposito del futuro della serie, la nuova showrunner Erica Saleh ha dichiarato “Per ora, la speranza sarebbe di poter lavorare su quel flash-forward in modo da scoprire cosa accade durante la cerimonia del diploma e e se i protagonisti riusciranno a finire il liceo sani e salvi“

Uno di noi sta mentendo 3 – quale è il cast?

Per quanto riguarda il cast, non sono state rilasciate notizie al momento, ma è possibile che rivedremo Marianly Tejada ( Brownyn Rojas), Cooper van Grootel (Nate McCauley), Annalisa Cochrane (Addy Prentiss), Chibuikem Uche (Cooper Clay), Jessica McLeod ( Janae Matthews). Melissa Collazo ( Maeve Rojas). Probabile anche l’ingresso di new entry.

Per quanto riguarda gli episodi, avremo probabilmente anche per la terza stagione otto puntate dalla durata di sessanta minuti.