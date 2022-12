Chi è Mano di Mercoledi? Svelata l’identità del servitore della Famiglia Addams

Chi è Mano di Mercoledì, la serie Netflix?

Mercoledì è uscita una nuova serie targata Netflix. Si chiama, non per caso, proprio Mercoledì ed altro non è che il racconto delle vicende dell’adolescente di casa Addams, Mercoledì.

La serie ha ottenuto subito il meritato successo, grazie ad un cast che si è dimostrato eccezionale, come la stessa protagonista interpretata da Jenna Ortega, ma i fan si sono concentrati anche su un altro dei personaggi storici della Famiglia Addams: la mano.

Nella serie tv Mano viene incaricato da Morticia e Gomez di tenere d’occhio Mercoledì affinchè non faccia danni, ma ben presto vediamo come Mano diventa un alleato nelle vicende quotidiane della ragazza.

Chi interpreta Mano in Mercoledì?

In seguito al desiderio dei telespettatori di scoprire chi fosse Mano, Netflix ha deciso di pubblicare una foto su Twitter in cui viene rivelata la sua identità. Non si tratta di un effetto creato in computer grafica, ma di una persona intera. L’uomo che interpreta Mano non è neanche un attore: Victor Dorobantu ha 25 anni ed è un mago. Questa è il suo debutto in una produzione tv.

L’uomo recita grazie ad una protesi mentre la sua mano viene rimossa in post produzione. La sua presenza sul set è stata ben accolta.

Intanto è stato lo stesso Tim Burton a volere che Mano fosse interpretato da una persona vera, per richiamare i film degli anni Novanta.

Jenna Ortega ha dichiarato invece:

“Victor indossava un completo blu e si nascondeva ovunque, dietro i muri, sotto i letti. Poi hanno costruito questa protesi sulla parte superiore della sua mano in modo che sembrasse il suo polso con cui andava in giro per il set”.

Ed è proprio con lei che Mano stabilisce un legame, infatti per rendere maggiormente accattivante Mercoledi, ha proprio una sua personalità, una sua sensibilità, parla, agisce, pianifica.

Non si tratta quindi soltanto di computer grafica ma dell’impegno dello stesso Victor che corre, salta, si arrampica. La sua recitazione viene apprezzata così tanto dai fan che alcuni lo ritengono uno dei personaggi migliori e quasi vorrebbero uno spin-off completamente dedicato a lui.

