Antonella Clerici rifatta? Ecco com’è cambiata nel tempo l’amata conduttrice

Una delle conduttrici più amate della televisione italiana è sicuramente la bellissima Antonella Clerici. Quest’ultima può essere considerata uno dei volti celebri Rai, e sono davvero molti i telespettatori che negli anni si sono tanto legati alla presentatrice. Tanto da non poter fare a meno di seguire i suoi programmi. Negli anni però la Clerici è cambiata, e sono in molti a chiedersi se tali cambiamenti siano legati a dei ritocchi estetici oppure no.

Antonella Clerici sempre più bella

Antonella Clerici è uno dei volti più amati della Rai. Un volto che fa parte della quotidianità di moltissime persone, le stesse che però guardandola hanno iniziato a porsi una serie di domande. Più passano gli anni e più la Clerici appare in forma smagliante e soprattutto sempre biondissima e bellissima. Sul suo volto infatti il tempo sembra non essere trascorso, e proprio questo è il motivo per il quale molte persone hanno iniziato a porsi delle domande. Molti i fan, anche quelli più affezionati, che hanno iniziato a chiedersi se la bellezza della celebre conduttrice sia da considerare del tutto naturale o se la presentatrice negli anni abbia scelto di ricorrere alla chirurgia estetica sottoponendosi quindi a qualche ritocchino. In realtà se avesse deciso di farlo non ci sarebbe nulla di male, infatti oggi sono molti i volti noti della TV che decidono di sottoporsi a ritocchi. In alcuni casi esagerando in altri casi invece semplicemente per curare qualche piccolo difetto estetico.

I cambiamenti della conduttrice e i dubbi sui ritocchi estetici

Antonella Clerici oltre ad essere sempre molto presente in televisione è anche tanto attiva sui social. E proprio in seguito alla condivisione di una particolare fotografia su Instagram avvenuta nei mesi scorsi si è iniziato a parlare di ritocchi estetici. Da quel momento in poi infatti sono stati in tanti a rivolgere delle dure parole alla conduttrice accusandola di aver esagerato con i ritocchi . Accuse alle quali la diretta interessata ha scelto di non rispondere direttamente lasciando quindi nei fan e negli haters il dubbio. La conduttrice potrebbe aver deciso nel tempo di eliminare qualche ruga dal viso ma in realtà guardando il prima e il dopo, e quindi alcune immagini della Clerici da giovane e altre più recenti, è possibile dire che la sua sembrerebbe essere una bellezza naturale.