Come sta Luisa Monti? Preoccupazione dopo il ricovero della ex dama di Uomini e Donne

Sono stati momenti di forte preoccupazione quelli vissuti da un’ex dama del trono over di Uomini e Donne ovvero Luisa Monti ricoverata nelle scorse ore d’urgenza in ospedale a causa di un malore. A raccontare quanto accaduto e allo stesso tempo a tranquillizzare i fan è stata la diretta interessata attraverso delle storie pubblicate su Instagram. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Grosso spavento per una famosa ex dama del trono over di Uomini e Donne

Hanno destato parecchia preoccupazione nei fan di Uomini e Donne le parole espresse dall’ex dama del trono over Luisa Monti intervenuta nelle scorse ore su Instagram per raccontare quanto accaduto. Nello specifico la bellissima Luisa, che mesi fa si è sottoposta ad un delicatissimo intervento per un tumore al seno, si è rivolta ai suoi followers raccontando di essere stata improvvisamente colpita da un malore. E di essere stata trasportata in ospedale addirittura in ambulanza.

Le parole espresse da Luisa Monti

“Stamattina ci siamo presi un bello spavento”, queste le parole con cui Luisa Monti ha iniziato il suo racconto. L’ex dama del trono over ha poi precisato che ad essersi spaventato maggiormente è stato soprattutto il compagno Salvio. E ha poi aggiunto di aver appreso dalle persone vicine a lei di non essere più riuscita improvvisamente a muoversi e nemmeno a parlare. Proprio per questo motivo è stato chiamato il 118 ed è stata trasportata in ospedale in ambulanza. L’ex dama del trono over ha poi rivelato di essere stata sottoposta ad una tac e ad una serie di accertamenti dai quali è emerso che probabilmente è stata colpita da una sincope.

Luisa e Salvio sposi il 7 dicembre

Nonostante il malore e le preoccupazioni delle ultime ore Luisa e Salvio il prossimo mercoledì 7 dicembre convoleranno finalmente a nozze coronando quindi il sogno di diventare marito e moglie. Molti saranno i volti noti di Uomini e Donne presenti all’evento. Tra questi ad esempio tre bellissime dame ovvero Roberta Di Padua, Sabrina Travaglini e Valentina Autiero.