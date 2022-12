Purché finisca bene, ciclo Rai dedicato alla commedia romantica: quali film andranno in onda?

Il mese di Dicembre è ormai quasi arrivato e diverse sono anche le novità in arrivo in televisione. Ad esempio in molti saranno felici di sapere che a partire dal prossimo 8 dicembre e ogni giovedì andrà in onda “Purchè finisca bene” ovvero il ciclo di film per la televisione trasmesso su Rai 1 dal 2014. Diverse sono le storie raccontate nei vari film e in tutti i casi si tratta di un racconto in stile commedia sentimentale che negli anni è riuscito a catturare l’attenzione di migliaia di telespettatori.

Purchè finisca bene, i film in onda su Rai 1 a partire dall’8 dicembre

Purchè finisca bene a partire dal prossimo giovedì 8 dicembre 2022 tornerà ad intrattenere i telespettatori Rai. Nello specifico proprio la sera dell’Immacolata verrà trasmesso “Diversi come due gocce d’acqua” i cui protagonisti della storia saranno Alessio Lapice e Chiara Celotto. Il loro sarà un incontro molto speciale che li porterà ad innamorarsi, ma non solo.

Se mi lasci ti sposo, in onda giovedì 15 dicembre

Altro film appartenente al ciclo ‘Purchè finisca bene’ che andrà in onda su Rai 1 il 15 dicembre è “Se mi lasci ti sposo”. I protagonisti Sara Lazzaro e Alessio Vassallo si troveranno alla ricerca di risposte. E nello specifico i due giovani si troveranno a dover fare i conti con una questione piuttosto importante ovvero chiedersi se costa di più lasciarsi e quindi ricostruire due vite separate oppure se al contrario costa di più sposarsi. Alla fine capiranno che la soluzione a vari problemi è proprio il matrimonio.

La fortuna di Laura, in onda giovedì 22 dicembre

Il giovedì successivo andrà poi in onda “La fortuna di Laura” la cui protagonista sarà Lucrezia Lante Della Rovere. La donna infatti in seguito ad un problema nell’ambito professionale si troverà a riscoprire quelli che sono i veri ed importanti valori della vita. E proprio la sua vita ad un certo punto avrà la possibilità di cambiare, ma in meglio.

Una scomoda eredità, in onda giovedì 29 dicembre

Ultimo film del ciclo sopracitato è “Una scomoda verità” che andrà in onda giovedì 29 dicembre. Le protagoniste saranno Euridice Axen e Chiara Francini che si troveranno a dover gestire non solo un patrimonio materiale complesso ma anche un importante bagaglio emotivo.