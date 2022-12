Confusi e felici: quali sono le canzoni? Chi sono i cantanti nel film? Curiosità sulla colonna sonora

Confusi e felici e’ una pellicola, la terza del regista Massimiliano Bruno uscito nel 2014. Diversi gli attori protagonisti di questa pellicola, alcuni di questi anche molto famosi. Claudio Bisio e’ proprio il protagonista principale del film, nel ruolo del psicoanalista. Vediamo qui di seguito la trama, i cantanti e qual è la colonna sonora di questa pellicola che ha avuto e che continua ad avere un grande successo.

Confusi e felici, trama

Marcello ( Claudio Bisio) e’ uno psicoanalista piuttosto cinico che un bel giorno ha deciso di chiudersi in casa, lasciando la sua attività di psicoterapeuta. Una decisione davvero estrema che pero’ fa capire il suo stato di salute mentale, una brutta depressione. Silvia, la sua segretaria decide di aiutare Marcello e raduna tutti i suoi pazienti per farlo uscire da questo brutto tunnel. Questa decisione pero’ non sara’ proprio la migliore, visto che molti di questi pazienti, non sono proprio sani di mente. Uno di questi e’ uno spacciatore affetto da attacchi di panico, l’altro un mammone cronico, ed ancora una ninfomane invadente, un telecronista in crisi per essere stato tradito dalla moglie ed infine una coppia in crisi sessuale. Tutti questi personaggi, metteranno su delle strategie per tirare su il morale di Marcello e cercare di farlo “guarire”. Riusciranno nell’obiettivo?

Cast completo

Il protagonista è Claudio Bisio, che veste i panni di Marcello. Al suo fianco troveremo Marco Giallini che interpreta Nazareno, Anna Foglietta nei panni di Silvia e Massimiliano Bruno in Pasquale. Tra gli altri attori Caterina Guzzanti ( Betta), Pietro Sermonti (Enrico), Paola Minaccioni (Vitaliana), Rocco Papaleo ( Michelangelo), Kelly Palacios (Mercedes), Gioele Dix ( Andrea), Raffaele Vannoli ( Pallotta) Maurizio Lops ( amico di Marcello) e Helmut Hagen ( Professor Breitner).

Cantanti e curiosità sulla colonna sonora

Diverse le canzoni inserite nella pellicola, alcune di queste cantate e interpretate da diversi artisti come Max Gazze, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Tra gli altri brani inseriti nel testo, anche quello intitolato Serenata candida, interpretato da Anna Foglietta, Marco Giallini e Claudio Bisio. La colonna sonora è di Maurizio Filardo anche se vanta la collaborazione anche di diversi altri artisti come Luca D’Aversa con il brano Troppo Poco. Ci sarebbe anche la collaborazione con Micki Piperno, che è anche l’autore di Accendi la tua vita. Per quanto riguarda le altre curiosità sulla colonna sonora, possiamo dirvi che per questo brano, Troppo poco, Luca D’Aversa ha realizzato un video dove appaiono alcune scene del film in questione, di Massimiliano Bruno.