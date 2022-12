Chi è Gina Nieri, moglie di Paolo Del Debbio? I due hanno figli?

Paolo Del Debbio è uno dei conduttori e giornalisti più noti della televisione italiana. Ma non tutti conoscono la donna che per molti anni è stata al suo fianco ovvero Gina Nieri. Chi è e cosa fa nella vita? Ma soprattutto, Del Debbio e la Nieri hanno figli?

Chi è l’ex moglie di Paolo Del Debbio

Paolo Del Debbio è un giornalista molto amato. In tanti infatti amano seguire i suoi programmi ma non tutti sono in possesso di particolari informazioni sulla sua vita privata. Ad esempio chi è la donna che per molti anni è stata al suo fianco? L’ex moglie del noto giornalista si chiama Gina Nieri, è nata a Lucca il 2 dicembre del 1953 ed è Consigliere di Amministrazione del Gruppo Mediaset. Si tratta quindi di una figura molto importante all’interno dell’azienda. La Nieri ha frequentato l’Università di Pisa dove ha conseguito una laurea in Scienze Politiche. In seguito ha poi frequentato la Luiss di Roma dove ha ottenuto una specializzazione in Giornalismo e Comunicazione. Il suo ingresso nel mondo della televisione ha avuto luogo invece nel 1977 come Segretario generale della FIEL. Successivamente è poi passata alla Federazione Radio Televisioni nota semplicemente come FRT dove fino al 1990 ha ricoperto il ruolo di Direttore.

La carriera di Gina Nieri

Nel 1990 Gina Nieri è poi entrata a far parte del Gruppo FINIVEST come Responsabile dei Rapporti con le Associazioni d’Impresa. Molti quindi i ruoli importanti ricoperti nel corso degli anni, fino ad oggi. Ed infatti la Nieri dal 1999 fa parte del Consiglio d’Amministrazione di RTI e da ormai molti anni, e di preciso dal 2007, ricopre il ruolo di Vice Presidente. Poi ancora è Consigliere di Amministrazione di Mediaset S.p.A ed è Vice Presidente del Consorzio Campus Multimedia. Parlando sempre della carriera di Gina Nieri è inoltre opportuno precisare che fa parte della Giunta di Confindustria Radio Televisioni e da da 12 anni circa è anche Vice Presidente di A.C.T.

Paolo Del Debbio e Gina Nieri genitori

Paolo Del Debbio e Gina Nieri possono quindi vantare entrambi di una splendida carriera alle spalle. Ma oltre che importanti successi nella sfera professionale ecco che i due possono anche vantare di un altro importante successo nella sfera privata ovvero quello di essere genitori. Dal loro amore sono infatti nate due bambine, oggi ragazze. La primogenita di nome Maddalena è nata nel 1989 mentre invece la secondogenita Sara è nata nel 1992.