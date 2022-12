Tuo, Simon 2 esiste? Cosa sappiamo del film e dei suoi sequel / spin-off

Tuo, Simon o Love Simon è un film diretto da Greg Berlanti, arrivato nel 2018. E’ l’adattamento cinematografico del romanzo intitolato Non so chi sei, ma io sono qui di Becky Albertalli. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2018 ed è un genere drammatico, commedia e sentimentale. Ma Simon esiste davvero? Cosa sappiamo del film e dei suo sequel /spin off?

Tuo, Simon 2 esiste? Cosa sappiamo del film

Tuo, Simon è un film diretto da Greg Berlanti e arrivato nel 2018.Questo film, genere drammatico, commedia, sentimentale porta sullo schermo l’omonimo romanzo di Becky Albertalli, intitolato Non so chi sei, ma io sono qui, il cui titolo originale è Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. Prodotto da Fox 2000 Pictures, New Leaf Literay & Media e Temple Hill Entertainment. Nel cast Nick Robinson, Katherine Langford, Josh Duhamel e Jennifer Garner.

La trama

Il protagonista è Simon Spier, un ragazzo che si trova a vivere gli anni del liceo in modo turbolento, anche per via di un segreto che custodisce e non sa come rivelarlo agli amici e alla sua famiglia.Il giovane adolescente, infatti, si riscopre omosessuale, ma non sa come confessarlo. Il giovane a quel punto intrattiene una conversazione telematica con un giovane di nome Blue, di cui si innamora. Un compagno di classe di nome Martin, scopre i messaggi e ricatta Simon, il tutto per farsi aiutare a conquistare Abby, una ragazza molto amica di Simon che però lo rifiuta e Martin per rabbia, pubblica tutte le mail di Simon e così tutti vengono a scoprire della sua omosessualità. Simon 2 non esiste, tuttavia sono seguiti alcuni sequel/spin-off, di cui parleremo a breve.

Sequel/ spin-off Tuo Simon

Love Victor, è questa la serie tv spin off del film Tuo Simon, in uscita il 17 giugno 2020. Si tratta di un adattamento a serie tv del tanto amato film di Greg Berlanti Tuo Simon e fa parte del servizio streaming Hulu. Il titolo è Love Victor, diventato Tuo, Victor. Il cast è diverso rispetto al film Tuo, Simon. Protagonisti Ana Ortiz, la quale interpreta Isabel, la madre del protagonista Victor. Quest’ultimo è interpretato da Michael Cimino. La serie si compone di 10 episodi.