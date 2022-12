Che fine ha fatto Jim Carrey? Storia dell’attore, vita privata e addio a social e recitazione

Jim Carrey è un’icona nel mondo dello spettacolo. Tanti sono stati i suoi ruoli che l’hanno reso famoso nell’immaginario collettivo. Oggi però cosa fa? scopriamo che fine ha fatto l’attore.

Jim Carrey – storia dell’attore

Lo scorso anno Jim Carrey ha compiuto 60 anni, e la maggior parte di questi li ha passati recitando.

Tanti sono i ruoli che l’hanno reso conosciuto al pubblico internazionale. Apprezzatissimo per la sua versatilità, è difficile trovare una parte che non gli sia calzata a pennello.

Ve lo ricordate mentre interpretava Ace Ventura l’acchiappa animali? o nella serie di commedie quali Una settimana da Dio, Yes Man e The Mask? impossibile dimenticarlo anche per la sua parte nel popolare film natalizio Il Grinch.

Jim Carrey però, proprio per la sua poliedricità, ha raggiunto la fama anche grazie a ruoli più drammatici. Lo vediamo all’interno del reality Truman Show o perdutamente innamorato in Eternal Sunshine of the spotless mind (in italiano Se mi lasci ti cancello).

Jim Carrey – vita privata

La vita privata di Jim Carrey è stata messa a dura prova dalle sue relazioni sentimentali. Dopo due matrimoni (rispettivamente con Melissa Jaine Womer da cui ha avuto la sua unica figlia Jane e con Lauren Holly) finiti con il divorzio, l’attore si è legato all’attrice modella Jenny McCarthy. E’ stata questa la sua storia più longeva, durata cinque anni e conclusasi con la morte di lei.

Dopo la separazione tra i due, l’attrice si è suicidata. Pochi giorni prima della morte aveva accusato Jim Carrey di averla coinvolta in “un mondo di cocaina, prostituzione, malessere, abusi”.

La sua morte ha portato l’attore alla depressione dalla quale ne è uscito con fatica e che l’ha segnato forse per sempre.

Ma oggi cosa fa l’attore? Jim Carrey ha lasciato la recitazione?

Dopo una pausa dalla recitazione dovuta agli eventi che lo hanno sconvolto nella sua vita privata, tra le ultime apparizioni abbiamo visto Jim Carrey in Sonic e il sequel Sonic 2.

Il suo lavoro più recente però non riguarda la recitazione. L’attore infatti si è improvvisato cantante, collaborando con The Weekend. Nel nuovo album di quest’ultimo infatti, Dawn Fm, Jim Carrey presta la sua voce nel brano Phantom Regret by Jim.

Jim Carrey – addio ai social?

Tra le ultime notizie che circolano sull’attore, è di poche ore il suo addio ai social. Pare infatti che Jim Carrey si sia cancellato da Twitter.

Con un messaggio accompagnato da un cartone animato in cui viene mostrato un uomo nudo che canta in mezzo ad una tempesta, l’attore ha voluto in modo ironico e canzonatorio esprimere il suo dissenso contro Elon Musk proprietario di Twitter.

I’m leaving Twitter, but 1st here’s a cartoon I made with my friend Jimmy Hayward. It’s based on my painting of a crazy old Lighthouse Keeper, standing naked in a storm, summoning the angels and shining his lamp to guide us through a treacherous night. I love you all so much! ;^j pic.twitter.com/Cqmp74A87r — Jim Carrey (@JimCarrey) November 29, 2022