Chi è Philippe Brunel, marito di Alessandra De Stefano? I due hanno figli?

Tutti conoscono Alessandra De Stefano ovvero la celebre giornalista e conduttrice televisiva considerata anche noto volto Rai. In pochi invece sanno chi è l’uomo che ormai da diversi anni si trova al suo fianco ovvero il marito Philippe Brunel. Ma esattamente chi è e cosa fa nella vita? E poi ancora, i due hanno dei figli? Tante le curiosità a cui molti cercano di trovare una risposta.

Chi è il marito di Alessandra De Stefano

Alessandra De Stefano è una famosa giornalista Rai particolarmente nota per essersi occupata nel tempo di vari programmi di sport tanto da essere diventata nel marzo del 2022 la direttrice di Rai Sport. Ma chi è invece il marito? Alessandra De Stefano è sposata con un uomo di nome Philippe Brunel nato in Francia nel 1956. Anche l’uomo in questione è un famoso giornalista e nello specifico è conosciuto come il giornalista del noto quotidiano francese l’Èquipe. Nel corso degli anni ha scritto molti libri , uno di questi dedicato ad un famosissimo ciclista italiano ovvero Marco Pantani. Un libro molto particolare all’interno del quale il noto giornalista ha ripercorso l’inchiesta giudiziaria che ha riguardato Pantani ponendosi diversi interrogativi ed affermando che diverse informazioni raccolte nel tempo risulterebbero particolarmente contraddittorie tra di loro. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni Philippe Brunel sembrerebbe amare talmente tanto il suo lavoro da avergli dedicato la sua vita.

La storia d’amore tra Alessandra De Stefano e Philippe Brunel

Quello tra Alessandra De Stefano e Philippe Brunel è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono conosciuti in occasione del giro d’Italia e si sono poi rincontrati in occasione del Festival di Sanremo. L’uomo sembrerebbe aver fatto davvero di tutto per conquistare la giornalista e nel 2006 i due sono finalmente convolati a nozze coronando il sogno di diventare marito e moglie. Philippe e Alessandra trascorrono molto tempo insieme non solo perché svolgono lo stesso lavoro ma anche perché amano condividere le proprie passioni.

La De Stefano e Brunel hanno dei figli?

In molti si saranno sicuramente domandati se Alessandra De Stefano e Philippe Brunel hanno dei figli oppure no. La coppia nel tempo ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla propria vita privata e professionale ma nonostante ciò è comunque possibile dire che i due non hanno figli. L’uomo però prima di sposarsi con la De Stefano è stato sposato con la presentatrice televisiva Christine Bravo dalla quale ha avuto una bambina.