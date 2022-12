Il domani tra di noi: location, finale, trama e curiosità

Il domani tra di noi, è questo il titolo di un film di grande successo diretto dal regista palestinese Hany Abu-Assad. Stiamo nello specifico parlando di un film davvero molto particolare che racconta la storia di due persone la cui vita cambia e si trasforma in un vero e proprio incubo in seguito alla cancellazione di un volo. Ma esattamente qual è la trama e chi sono i protagonisti?

La trama del film “Il domani tra di noi”

“Il domani tra di noi” è un film di genere drammatico ma anche thriller realizzato nel 2017. La pellicola in questione vede protagonisti un uomo e una donna di nome Ben Bass e Alex Martin interpretati rispettivamente dall’attore Idris Elba e dalla bellissima Kate Winslet. Le riprese del film si sono svolte in Canada, e nello specifico a Vancouver nel bellissimo territorio della Columbia Britannica. La pellicola racconta di un uomo e una donna di nome Ben e Alex. I due avrebbero dovuto prendere un aereo per arrivare in serata a Denver dove il giorno dopo lui, medico chirurgo, avrebbe dovuto operare d’urgenza un bambino di 10 anni mentre lei avrebbe dovuto sposarsi. Il volo però viene cancellato a causa di una tempesta e per tale motivo la donna, dopo aver appreso che anche il chirurgo aveva necessità di partire, ha pensato di proporgli di affittare un aereo privato pagando 800 dollari. Alla proposta l’uomo ha risposto di sì. E così i due sono partiti con un aeroplano ad elica guidato a sua volta da un pilota in compagnia del cane. Durante il volo il pilota riesce ad aggirare la tempesta ma ad un certo punto viene colpito da un malore, e nello specifico da un ictus, motivo per il quale l’aereo precipita. Il pilota muore mentre invece i due passeggeri rimangono feriti. Nello specifico il medico Ben si risveglia con due costole rotte mentre invece Alex rimane ferita ad una gamba.

Il finale

Ben e Alex si ritrovano quindi a dover sopravvivere in mezzo alle montagne americane senza alcun soccorso. Per diversi giorni rimarranno insieme al cane nel relitto dell’aeroplano. Ma dopo aver capito che i soccorsi non arriveranno mai in quanto il dispositivo di geolocalizzazione dell’aereo si è distrutto in seguito allo schianto ecco che i due decideranno di uscire alla ricerca di cibo e soccorso. Il loro sarà quindi un tragico e pericoloso viaggio oltre che una vera e propria lotta alla sopravvivenza. Ma riusciranno a sopravvivere? Dopo aver superato delle dure prove ecco che Alex e Ben verranno salvati e finalmente riportati alla civiltà. Nei giorni trascorsi insieme si è però creato tra i due un vero e proprio legame oltre al fatto che è nato anche l’amore. Ben infatti capirà di non poter stare senza Alex che a sua volta si renderà conto di amare molto il medico. I due si rincontreranno a New York City e senza alcun timore esprimeranno i propri sentimenti e le proprie emozioni.