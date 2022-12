GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 20: “Sant’Antonino Spinalbese”

Allora io amo il GF, amo il trash, ma ieri a un certo punto avrei spento la TV e sepolto il telecomando in una buca in giardino. Ecco. Ma si può fare una puntata così noiosa quando in settimana era successo di tutto??? Ma ditecelo che ci volete male, abbiate il coraggio di dirci che vi stiamo sulle balle!

In casa hanno parlato per quattro giorni dello scherzo fatto a Charlie che è degenerato, come mettevi Mediaset Extra stavano parlando di quello. A un certo punto non ne potevamo più di sentirli parlare di questo scherzo. Addirittura Antonino, Saladino e Tavassi avevano preparato la valigia pensando che li avrebbero squalificati e che fa Alfonso? Non ne parla perché lui e gli autori non hanno ritenuto la cosa così interessante da meritare un blocco in puntata… Ma fanno sul serio??? Uno scherzo che ha diviso a metà la casa e ha rotto delle amicizie non era interessante? Però Gegia che si slinguazza il turco era imperdibile. Mah, a me sembra fantascienza. Ma ditemi cosa poteva interessare a noi di Gegia che aveva incontrato finalmente Mehmet quando io di Gegia non mi ricordavo neanche più!

Interessantissimo anche il confronto della Prati con la Rossetti e la Goich una cosa di cui non potevamo proprio fare a meno…

Ma la noia delle prime due ore di programma dedicata alla santificazione di Antonino? Cattive queste donne che gli si infilano nel letto e alle quali non riesce a resistere. Povero. Cattivo Edoardo Donnamaria che è geloso di lui che ha soltanto flirtato con la sua fidanzata provocandolo fino allo sfinimento. Povero. Meno male gli hanno fatto anche una sorpresa facendogli incontrare le sorelle. Povero. Voglio ripeterlo, due ore di programma su di lui!

L’unica cosa che ho amato è stata la la recitazione alla The Lady di Antonella Fiordelisi quando ha visto il video in cui Micol diceva che era “limitata mentalmente”. Ha fatto una sceneggiata da premio Oscar. Piangeva senza lacrime perché era distrutta da questa offesa tremenda, quando poco prima aveva detto di godere per la dinamica tra lei Antonino e Edoardo, sapendo che il suo fidanzato invece ci stava male. Ma lei è taaaanto buona e le altre sono taaaanto cattive.

Ad uscire è stato Luciano Punzo che poco prima della diretta aveva detto che sicuro non sarebbe uscito perché aveva un sacco di follower : schiatto dal ridere giuro.

Al televoto ora ci sono Daniele e Charlie e si sceglierà tra loro il preferito. Mai scelta potrebbe essere più ardua. Io li farei uscire sparati da un cannone entrambi alla velocità della luce, quindi non voterò nessuno a questo giro. Voi fate come volete tanto non ce li leveremo dalle Pelotas.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della ventesima puntata

Pensavi di aver visto tutto nella vita? Ti sbagliavi! #GFVIP pic.twitter.com/KQbxA8ew44 — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) December 5, 2022

Sant Antonio da oggi si celebrerà anche il 5 dicembre ? #GFVip pic.twitter.com/1O8lxTXJ33 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 5, 2022