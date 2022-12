Dove vive Francesco Totti dopo la separazione con Ilary Blasi? Le prime immagini della casa con Noemi Bocchi

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai archiviata. Ed infatti nel cuore dell’ ex capitano della Roma adesso c’è soltanto Noemi Bocchi. I due ormai da diversi mesi sono una coppia, e stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che siano pronti per traslocare in una nuova casa dove vivere insieme e soprattutto dove vivere liberamente il loro amore.

Noemi Bocchi a Francesco Totti pronti a vivere insieme

Sono ormai diversi mesi che Francesco Totti e Noemi Bocchi si trovano al centro del gossip. Dopo la fine del matrimonio con la conduttrice Ilary Blasi ecco che l’ex capitano della Roma ha ritrovato la felicità e la serenità al fianco di una nuova donna di nome Noemi alla quale sembrerebbe essere molto legato. I due infatti stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbero essere pronti ad andare a vivere insieme. Ma dove? Totti e Noemi stanno per traslocare in un grande appartamento da 300 metri quadri circa ubicato a Roma Nord e di preciso nelle vicinanze di piazza Jacini.

La nuova casa di Noemi e Francesco

Noemi e Francesco sono quindi pronti a vivere il loro amore all’interno di una grande casa dove probabilmente potranno festeggiare il primo Natale insieme a tutti i loro figli. Francesco Totti è infatti padre di Isabel, Chanel e Cristian nati dal matrimonio con Ilary Blasi ma anche Noemi Bocchi ha due figli di 8 e 10 anni nati da una precedente relazione. A pubblicare le immagini del trasloco è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. La Bocchi nonostante da mesi sia oggetto di attenzioni da parte dei paparazzi continua comunque a mostrarsi ancora diffidente alla loro vista.