Chi è Roberto Parodi, fratello di Benedetta e Cristina? È sposato? Ha figli?

Roberto Parodi, chi è il fratello di Benedetta e Cristina? Appassionato di scrittura, viaggi e musica praticamente da sempre, è conosciuto per essere il fratello delle due noti conduttrici Benedetta e Cristina. Ma cosa sappiamo della sua vita privata e del suo lavoro? E? sposato? Ha dei figli? Conosciamolo meglio.

Roberto Parodi chi è

Scrittore, giornalista e conduttore televisivo, Roberto è nato il 5 luglio 1963 sotto il segno del Cancro. E’ conosciuto per essere il fratello maggiore di Cristina e di Benedetta, nate rispettivamente nel 1964 e 1972. “Siamo molto uniti. Cristina è studiosissima, così professionale da sembrare algida. Benedetta pure, ma se le cade una frittata si mette a ridere. Loro non hanno le mie doti istrioniche. E lo riconoscono“.Queste le parole dichiarate da Roberto un pò di tempo fa nel corso di un’intervista. Oggi, Roberto vive a Milano, una volta faceva il banchiere, poi ha lasciato questa professione per seguire le sue passioni. Si è laureato in Ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, poi ha conseguito un’altra laurea, questa volta in Economia. Nel contempo ha alimentato le sue passioni, come quella della musica, suonando all’interno di una band. E’ anche un appassionato di moto ed è infatti un motociclista, esattamente un harleysta.

La vita privata di Roberto

Sulla sua vita privata, fortunatamente abbiamo diverse informazioni. E‘ sposato dal 1994 con Giovanna Dedè, un ex avvocato ed anche creatice di una linea di abbigliamento per bambini e di pigiami. La donna ha un’azienda che si chiama “Del Selletto”. Da questo matrimonio sono nati tre figli ovvero Pietro, Vittorio e Fiammetta.

Curiosità

Visto la sua grande passione per le moto, ad un certo punto Roberto si è messo in sella ed ha iniziato a viaggiare per il mondo, spostandosi da un posto all’altro. Poi, proprio come le sorelle è diventato uno scrittore ed un giornalista. Ha scritto diversi libri, proprio ispirati ai suoi viaggi, raccontando le sue innumerevoli esperienze. Oggi è anche il direttore del mensile Riders e conduce diverse trasmissioni sempre incentrate sulle sue passioni, quali moto e viaggi. Ha lavorato per diverse riviste come Donna Moderna, Low Ride Magine, Freeway, Riders, Motociclismo e Giudizio Universale.