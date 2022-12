Quali coppie di Matrimonio a prima vista Italia stanno ancora insieme? Hanno avuto figli?

Matrimonio a prima vista Italia è un programma televisivo molto seguito ed apprezzato al quale diversi concorrenti che non si conoscono decidono di partecipare venendo abbinati tra loro fino a formare delle coppie. Ogni coppia si conoscerà nel giorno del matrimonio, giorno in cui per la legge diventeranno appunto marito e moglie. Ma, chi sta ancora insieme e chi ha avuto dei figli?

Le coppie di Matrimonio a prima vista Italia che stanno ancora insieme

Quali sono le coppie che dopo essersi conosciute e sposate stanno ancora insieme? A tale domanda è possibile rispondere affermando che sono molti coloro che hanno detto di si ed il cui amore è riuscito a sopravvivere nel tempo. Tra questi è possibile ad esempio menzionare la coppia formata da Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, lei commessa e lui tassista, che si sono sposati nel corso della sesta edizione e nel settembre del 2021 hanno deciso di sposarsi un’altra volta rinnovando la promessa d’amore. Altra coppia che ancora oggi sta insieme è quella formata da Sergio Capozzi e Jessica Gregorio, lui sviluppatore di franchising e lei imprenditrice. La coppia si è sposata nel corso della settima edizione. In ultimo è possibile menzionare la coppia formata dall’infermiera Solange Salvo e dal personal trainer Michele D’Addetta che si è sposata nel corso della nona edizione.

Quale coppia ha dei figli

Quali tra le coppie nate nel programma hanno dei figli? A tale domanda è possibile rispondere affermando che poche settimane fa Martina Pedaletti e Francesco Muzzi hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio. La coppia ha annunciato la lieta notizia pubblicando delle simpaticissime immagini sui social. Immagini che ancora una volta hanno reso possibile evidenziare la grande complicità che li lega. Vi sono anche altre coppie nate grazie a Matrimonio a prima vista Italia che hanno avuto dei figli. Ad esempio la coppia formata da Francesca Musci, partecipante della seconda edizione, e Andrea Ghiselli partecipante della quinta edizione. I due hanno dato il benvenuto al loro piccolo Riccardo lo scorso mese di luglio.