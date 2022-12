Chi sono i Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022 e dove li abbiamo già visti?

Ecco chi sono i Santi Francesi, i vincitori di X factor 2022 e dove si sono già visti

I Santi Francesi, duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, sono i trionfatori di X Factor 2022. Hanno battuto Beatrice Quinta, seconda classificata e Linda, terza classificata. Ma chi sono esattamente i Santi Francesi?

Origini ed esordi

Alessandro De Santis e Mario Francese entrambi classe 1997 e originari del Piemonte (il primo di Cuorgné) e (il secondo di Ivrea), hanno fondato una band chiamata The Jab assieme a Davide Buono. Nel 2016 Hanno aperto il concerto di Ligague a Monza al LigaRockParkContest, con il loro singolo d’esordio Regina. Il nome The Jab è noto al grande pubblico, poiché hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2017, ma la loro avventura finì subito e vennero spesso criticati da Rudy Zerbi. Due anni dopo hanno pubblicato il loro primo album The Jab: Tutti i manifesti.

Nascita dei Santi Francesi

Nel 2020 sono diventati Santi Francesi, nome nato da un gioco tra i cognomi dei due componenti, De Santis e Francese e da lì cominciarono una “nuova vita” musicale. Nel 2021 trionfarono a Musicultura con il brano inedito Birkernau per poi pubblicare un altro singolo Signorino.

L’avventura ad X Factor 2022

I Santi Francesi si sono presentati alle Audizioni di X Factor 2022 convincendo i quattro giudici. Dopodiché, sono stati assegnati alla squadra di Rkomi e ottengono sempre più consensi dal pubblico visti i loro progressi. Alla finale si sono esibiti in un duetto con Francesca Michielin sulle note di California dei Phantom Planet, poi hanno eseguito delle cover, tra cui Un ragazzo di strada dei Corvi, Ti voglio di Ornella Vanoni e Creep dei Radiohead, dando una loro interpretazione personale. Infine, hanno cantato il loro inedito Non è così male.

Per quanto riguarda la loro vita privata, non sappiamo se siano fidanzati oppure single, in quanto non emergono informazioni sui loro social.