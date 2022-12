L’Amica Geniale 4, quando esce? Cosa sappiamo della quarta stagione? Ci saranno le stesse attrici?

L’amica geniale è la serie tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Dopo i primi tre capitoli che hanno raccontato l’infanzia, l’adolescenza e la prima età adulta delle due protagoniste, arriva ora la quarta stagione.

Scopriamo insieme tutto ciò che sappiamo sul quarto capitolo.

L’Amica Geniale 4, quando esce?

Al momento ancora non sappiamo quando uscirà la quarta stagione. Attualmente si stanno svolgendo le riprese della serie in diverse città italiane quali Napoli, Torino e Firenze. Si presume che l’uscita avverrà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

L’Amica Geniale 4, cosa succederà?

La quarta stagione si baserà sul romanzo Storia della bambina perduta. Il racconto procederà nel narrare le storie di Elena e Lila che ormai adulte, si ritroveranno a diventare madri, ed affrontare le nuove vite da genitori. Saremo negli anni duemila, e le due donne dovranno fronteggiarsi con i nuovi problemi del rione dove sono cresciute che andranno a sconvolgere gli equilibri.

Si tratta del capitolo conclusivo della saga che vedrà un’evoluzione dei personaggi verso la maturità la chiusura del cerchio dell’amicizia turbolenta tra Lila ed Elena. Scopriremo chi tra le due, è la vera Amica Geniale?

L’Amica Geniale 4, ci saranno le stesse attrici?

Per quanto riguarda il cast, ci sarà un restyling dovuto alla crescita delle protagoniste.

Le notizie non sono ancora del tutto ufficiali ma secondo le ultime voci circolate, ad interpretare Lila sarà l’attrice Irene Maiorino. La news era circolata qualche giorno fa sulla pagina Instagram di Rocchetti Parrucche che fornisce materiale alla scenografia de L’Amica Geniale.

Il post riportava “Curiosi di scoprire come saranno le nostre protagoniste Elena e Lila nella nuova stagione di “L’amica geniale”? Stay tuned” sotto la foto di due pacchetti con il materiale per ognuna delle protagoniste e accanto i tag delle due nuove attrici interpreti. Data la non ufficialità, il post è stato successivamente rimosso, ma è sicuramente uno “spoiler” che ha attirato attenzione.

Precedentemente Lila è stata interpretata da Ludovica Nasti (da bambina) e Gaia Girace (da adolescente).

Invece Alba Rohrwacher interpreterà Elena come già visto nell’ultimo episodio della terza stagione. Precedentemente il ruolo è stato di Elisa del Genio (da bambina) e Margherita Mazzucco (da adolescente).