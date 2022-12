GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 21: “L’arrosto di Attilio”

La puntata di ieri non è stata delle più felici per Attilio Romita, ma da velenosa quale sono, io ho riso come una pazza. Lui che parla di fare una proposta di matrimonio alla sua compagna Mimma e lei è una settimana che lo sm**da su Twitter. Sono due settimane che Attilione flirta con Sarah Altobello, ma non in maniera soft. Ho sputato un polmone quando lei gli ha detto “sei tutto fumo e niente arrosto” e lui le ha risposto “spegniamo le telecamere e te lo faccio vedere io l’arrosto”: di che arrosto stava parlando? Ma io da Romita non me lo aspettavo. Ma poi vogliamo parlare della mano sul sedere? Altro che lasciarlo via etere io avrei scavalcato le mura e lo avrei disintegrato. L’unica cosa seria che mi viene da dire è che non accetto questa cosa che gli uomini poveretti fanno fatica a trattenersi. Giaele, con un matrimonio aperto trattata come una zo****a mentre Attilio poverino giustificato perché dopo 80 giorni è difficile resistere… Ma poi anche Sonia che se la prende solo con Sarah? Certo poteva evitare certe cose, ma non è lei quella fidanzata!

Le donne comunque sono linfa vitale per i reality. Fosse per gli uomini guarderemmo h 24 partite di poker o di biliardo, le donne invece si scannano per niente. Io le amo tutte per il trash che ci regalano. Non capisco perché la faida tra Antonella, Oriana, Giaele e Micol sia stata trattata solo per due minuti in puntata per stare poi un’ora a parlare di Wilma e Edoardo Vianello. Ma perché? Che abbiamo fatto di male? Perché ci odiare?

Capitolo Ginevra Lamborghini tremendo. Prima di tutto esigo di leggere il regolamento che cambia più del mio umore! Ora il regolamento dice che la Lamborghini può rientrare in casa come ospite, nonostante sia stata squalificata perché è utile per le dinamiche. Perché Antonino ha chiesto più volte di lei. Spiegatemi che dinamiche si aspettano gli autori se ha detto più volte di essere fidanzata e che con Antonino non ci sarà mai nulla? Ci sta anche che Marco si risenta di questa cosa e non trovo giusto che lo attacchino tutti per aver detto di non essere d’accordo al suo rientro in casa. Ma ci siamo dimenticati di quello che è successo 2 mesi fa? No perché ognuno può credere o meno a Bellavia ma i comportamenti orrendi degli altri vipponi rimangono! Addirittura attaccarlo dicendo che rovina la festa a Ginevra mi pare davvero troppo. Tra l’altro la Lamborghini ha il Covid quindi potrebbe saltare la sua entrata.

Nonostante una settimana in cui Antonella ha chiesto ai fan di salvare Charlie e far uscire Daniele, la gente ha fatto il contrario. Daniele è risultato il preferito alla faccia della Fiordelisi. Peccato non ci abbiano mostrato la sua faccia dopo il verdetto. Io mi meritavo di vedere la sua faccia scioccata!!!

In nomination, che è eliminatoria, ci sono Attilio e Charlie. Io salvo Attilio senza ombra di dubbio, uno perché attendo con ansia un confronto con Mimmuzza col mattarello in mano e due perché Charlie è due mesi che dovrebbe essere a casa. Ha collezionato solo figuracce e finalmente possiamo sbarazzarcene!!

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della ventunesima puntata

Attilio che vorrebbe fare una proposta di matrimonio a Mimmuzza ignaro di tutto #GFVIP pic.twitter.com/eFWKML6RLM — trashtvstellare (@tvstellare) December 10, 2022

– Sei tutto fumo e niente arrosto

– Spegni le telecamere e ti faccio vedere l’arrosto #GFVip pic.twitter.com/lBgvJNMbHM — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 10, 2022