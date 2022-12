NonSolo.TV intervista Andrea Concas: “La crypto-art e gli Ntf nuove tecnologie per il mondo dell’arte”

Andrea Concas è imprenditore e fondatore e CEO della startup Art Backers e Art Rights. Piattaforma per la gestione e certificazione delle opere d’arte con tecnologia blockchain. E’ gallerista, fondatore di The AB Gallery, con base a Cagliari, gallerie che propongono una accurata selezione di opere d’arte di artisti e fotografi contemporanei. Andrea è scrittore e divulgatore: ha realizzato il primo libro ChatBOT interattivo, edito da Mondadori Electa. Ma anche ideatore del NTF Magazine , primo mensile sotto forma di Ntf, dedicata alla crypto-art.

D: Come si è avvicinato al mondo dell’arte ?

R: Io ho avuto la fortuna di nascere nel mondo dell’arte. Mio padre era direttore museale e sin da piccolo vivevo quella che era l’attività lavorativa del museo. Da quella che era una fortuna, poi nel tempo ho avuto modo di approfondire e appassionarmi trasformandolo in un lavoro.

D: Attualmente un fruitore d’arte è più interessato a opere moderne o del passato?

R: Dipende, da un lato c’è il turismo canonico, fatto di andare al museo e usufruire quotidianamente dell’arte. Pensiamo al patrimonio artistico italiano, per il cittadino o il visitatore è normale uscire di casa e guardare una bellezza architettonica, una chiesa o un sito museale. Come arte intesa a scopo personale invece ci sono i collezionisti, anche di arte moderna. Sono due cose differenti un conto è il collezionism, un altro è vivere il patrimonio artistico e culturale.

D: Qual è lo stato di salute del mercato digitale riguardante il mondo dell’arte?

R: Dopo la pandemia c’è stato un gran utilizzo del digitale sotto vari settori e punti di vista. In questi ultimi anni c’è stata un accelerazione nella fruizione dei mezzi. Aggiungendo poi a tutto anche l’aiuto del mondo pubblicitario e di campagne digitali. Oggi le tecnologie fanno parte della nostra quotidianità . Pensiamo al lavoro a distanza, al mondo dei socia e a nuove piattaforme ad esempio come Be Real. Passiamo ore con il telefonino tra le mani, la risposta può essere racchiusa lì.

D: I suoi progetti per il 2023?

R: Abbiamo diversi progetti, alcuni dei quali legati all’editoria come Ntf Magazine, oppure sulla nascita della crypto-art. Lavoreremo sempre per l’autenticità e la certificazione delle opere d’arte utilizzando queste nuove tecnologie.

Sergio Cimmino