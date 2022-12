Che fine ha fatto Francesca Del Taglia? La ex di Uomini e Donne presenta il nuovo fidanzato

Che fine ha fatto Francesca Del Taglia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e compagna di Eugenio Colombo per tanti anni? Non è di certo una novità il fatto che i due si siano lasciati ormai da diversi mesi. Lei, classe 1989 nata a Firenze si è presentata nello studio di Uomini e Donne nell’edizione 2012-2013 per corteggiare il tronista Eugenio e sin da subito è stata piuttosto evidente la sintonia tra i due. Il tronista l’ha scelta e insieme sono stati per circa 9 anni, costruendo una bellissima famiglia insieme ai loro due figli Brando e Zeno. Adesso che la loro storia è finita, che fine ha fatto Francesca?

Che fine ha fatto Francesca Del Taglia?

L’ex compagna di Eugenio Colombo, dopo la fine della relazione con l’ex tronista ha continuato ad essere particolarmente attiva sui social, essendo comunque una influencer. Su Instagram ha più di un milione di follower e grazie a questo è diventata una influencer. Insieme all’ex compagno. Qualche mese fa Francesca ed Eugenio hanno annunciato la rottura, dopo diverse indiscrezioni sulla crisi che pare sia durata parecchio tempo. E’ stata una decisione sofferta per entrambi, forse un pò di più per Eugenio che ha anche pubblicato diversi sfoghi su Instagram, utilizzando delle parole anche piuttosto dure. “Non si smette di amare da un giorno all’altro ma sono subentrati altri sentimenti…La crisi è partita da me, ma anche lui ora si è reso conto che non lo rendevo più felice”. Eugenio aveva però insinuato che Francesca lo avesse tradito, senza fare nome e cognome “del presunto amante”.

Chi è il fidanzato attuale?

Dopo tante insinuazioni Francesca è finalmente uscita allo scoperto, presentando il suo nuovo fidanzato. Si tratta di Federico Fiorentino e su di lui, si hanno davvero pochissime informazioni. Stando a quanto è emerso, il ragazzo sarebbe l’amico del fidanzato della sorella di Francesca, Elia. I due si sarebbero conosciuti quindi così, tramite il cognato di Francesca. Subito dopo la fine della storia con Eugenio erano circolate delle voci circa un ipotetico amante di Francesca e solo da qualche settimana, l’ex corteggiatrice ha deciso di rendere nota questa storia. I due sono apparsi insieme sui social, sul profilo Instagram di lei.